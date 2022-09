A kitüntetést 2006-ban alapította az intézmény azon hallgatók elismerésére, akik jó tanulmányi teljesítményük mellett sportágukban országos, illetve nemzetközi szinten kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

A rendezvényen a díjak átadása előtt a testnevelő szakos hallgatók gyakorlati oktatását segítő együttműködési megállapodást írt alá az egyetem a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. Az egyetem részéről Balogh László, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója, a sportcentrum részéről pedig Becsky András ügyvezető igazgató látta el szignójával a szerződést. Az Úszó Nemzet Program oktatóinak képzésében lesz fontos feladata a debreceni bázisnak a Magyar Úszó Szövetséggel karöltve.

Becsky András (balra) és Balogh László egy kézfogással is megerősítik az együttműködést | Forrás: Kiss Annamarie



Elsőként Balogh László szólt az egybegyűltekhez. – Vidéken még létezik lokálpatriotizmus, és sokszor nem érezzük, hogy ez mennyire fontos. Ezért is jelentős a Debreceni Sportcentrummal megkötött együttműködésünk – fogalmazott, majd felidézett egy történetet. – Néhány éve miniszterelnök úr azt mondta itt egy debreceni rendezvényen, hogy milyen jó lenne, ha fiatal magyar tehetségeknek nem kellene például az Egyesült Államokba kimenniük azért, hogy egyetemen tanulhassanak az élsport mellett.

Mi már előtte elkezdtünk gondolkozni, hogy ez a kettős karrier milyen formában támogatható. Ezért is jött létre ez az ösztöndíj, illetve az egyetemi mentorprogram is

– mondta a szakember.

Egészséges hallgatók

Az igazgató kiemelte, hogy versenyelőnyt szeretnénk nyújtani a hallgatóiknak abban, hogy a későbbiekben ne csak jól képzett, hanem egészséges munkavállalók is legyenek. Ezért nem került még szóba se, hogy az egyetemi testnevelést megszüntessék. – Félévente közel 5 ezer hallgatónak látjuk el a testnevelés iránti igényét. Emellett tizenkét olyan képzés van az intézményünkben, amely sporttal, vagy valamilyen testkultúrával kapcsolatos. A Vezér utcán épülő innovációs parkban néhány éven belül egy fantasztikus sporttudományi kutatóközpont jön majd létre azért, hogy azzal is segíthessük a sportolóinkat – jegyezte meg.

Balogh László a díjazottakról elmondta, hogy 20 sportágból 28 versenyző került be, akik mind kiemelkedő eredményeket értek el. Hozzátette, akik ott ülnek, azok tudják a legjobban, hogy mennyi lemondással jár az, ha valaki élsportoló. Amikor a többiek pihennek, vagy buliznak, addig ők edzőtáborozni, illetve versenyezni járnak. De a szakember biztos benne, hogy remek befektetés ez a jövőjükre nézve, és rengeteget fognak majd ebből profitálni.

Kiváló együttműködés

A Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója, Becsky András elmondta, hogy mint egykori debreceni egyetemistát nagy büszkeséggel tölti el, hogy évről évre ott lehet ezen a díjátadón. – Jó érzés, hogy ennyi sikeres sportolója van a városnak, az pedig külön öröm, hogy a sportcentrum versenyzői közül is kerülnek ki díjazottak – fogalmazott, majd említést tett a megállapodásról, amelyet aláírtak.

Fantasztikus együttműködés van az egyetem és a város között, az országot járván ez abszolút egyedülálló.

Legyen szó rendezvényszervezésről, akár szabadidős sport terén is. Az egyetemen sportos képzésen tanuló hallgatók közül nagyon sokan jelentkeznek önkéntesnek a nálunk megszervezett versenyekre – avatott be. Kiemelte, innovatív gondolkodás jellemzi az egyetemet és a várost is, ennek a nagyon jó példája az imént aláírt együttműködési megállapodás is.

Bakos Attila