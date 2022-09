Mesterszemmel

Dombi Tibor: – Készültünk a Fehérvárból, de tudtam, hogy nem ezen fog múlni. Inkább azon, hogy emelt fővel, egymást kisegítve, sokat melózva játszottunk. Nincs olyan játékos, akibe bele tudnék kötni. Sok mindent el lehet érni akarattal és szívvel, ezt most bebizonyítottuk, együtt volt a csapat. Jó volt ezt látni!

Michael Boris: – Gratulálok a Debrecennek. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, már csak a hazai edzőváltás hatása miatt is. Az első félidőben is megvoltak a lehetőségeink, a másodikban is mindent megpróbáltunk. Rendkívül csalódottak vagyunk.