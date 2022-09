A nyár utolsó napján megtörtént az NB I.-es idény első edzőváltása: a Debrecen közös megegyezéssel szerződést bontott Joao Janeiróval, ideiglenes jelleggel Dombi Tibor váltja a Loki kispadján – a szakítás után a portugál szakemberrel beszélgetett a Nemzeti Sport.

Nem tudott nyerni a Debreceni VSC a hétközi fordulóban kedden, sőt ismét méretes zakóba szaladt bele Zalaegerszegen, 4–2-re kikapott, a mérkőzést követően pedig érezhető volt, hogy valami készülődik, mert Joao Janeiro, a Loki edzője úgy fogalmazott, sok mindenen el kell gondolkodnia... Másnap délelőtt már fel is röppent a hír, mely szerint a portugál szakember és a DVSC között kenyértörésre került sor, így természetesen lapunk is megkereste az edzőt, aki azonban nagyon udvariasan és korrekt módon jelezte, hogy nem áll módjában nyilatkozni az ügyről, de nyitva hagyta a lehetőséget, hogy a hivatalos álláspont ismertetése után, csütörtökön esetleg beszélhetünk ismét.

Szerda délután megjelent a DVSC honlapján a klub hivatalos közleménye, amelyből kiderült, az egyesület közös megegyezéssel szerződést bontott Joao Janeiróval, aki mellett Daniel Castro másodedző és Töreki Armand elemző is távozik a klubból. A közleményben megköszönték a portugál edző elkötelezettségét és professzionalizmusát, sok sikert kívánva pályafutása folytatásához, egyben bejelentették, hogy a Mol Fehérvár elleni szombati bajnokin megbízott vezetőedzőként Dombi Tibor irányítja a Debrecent, segítője Madar Csaba, Száraz Ádám és Balogh János kapusedző lesz, a stáb pedig számít a legendás Loki-edző, Herczeg András tanácsaira. Az is kiderült a közleményből, hogy az új vezetőedző kinevezésére a közeljövőben megtörténik majd.

Ezek után szerda este Joao Janeiro közleménynek beillő WhatsApp-üzenetet juttatott el az NS szerkesztőségéhez, amelynek közléséhez hozzájárult:

Annyit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy köszönöm a DVSC-nek az itt eltöltött időszakot, örökké emlékezni fogok rá. Hálás vagyok a klubnak, a játékosoknak és a szurkolóknak.

Tekintve, hogy ezzel nem zárta ki teljesen a leegyeztetett beszélgetést, ismét felkereste a sportnapilap, de korrekten annyit közölt, nem kívánja a szerződésbontás körülményeit boncolgatni, mert kulturált módon távozott Debrecenből, és ezt a helyzetet szeretné mindenképpen megőrizni. Ezzel együtt néhány részlet azért publikus, elsősorban a jövőt illetően: „Ami biztos, hogy a jövőben képezni szeretném magam, vagyis elsősorban mérkőzéseket nézek és elemzek, azt teszem, amit az edzők ilyen helyzetben csinálhatnak: a tanulás lesz fókuszban.”

Arra a kérdésre, elképzelhető-e, hogy ismét Magyarországon vállal munkát, a következőt válaszolta: „Nagyon szép emlékek kötnek ehhez az országhoz, hiszen Szegeden, Kisvárdán és most Debrecenben is remekül éreztem magam, és tulajdonképpen a DAC-ot is magyar kötődésű klubnak tekintem. A Szegeddel feljutottunk a másodosztályba, a Kisvárdával és a DAC-cal kivívtuk az európai kupaindulási jogot, szóval nincs okom arra, hogy becsukjam a kaput az újabb magyar munkalehetőség előtt.

Rengeteg potenciált látok a magyar fiatalokban és a magyar futballban,

s már kötődöm is az országhoz.”

Természetesen a DVSC-t is megkereste a lap, már csak a jövő tisztázása érdekében is, és úgy tűnik, hogy a sokszor nagyon is turbulens magyar futballvalóságban, valamint a rossz eredménysor ellenére, a reakciók alapján leszűrhető, hogy ezúttal valóban sikerült kulturáltan elválniuk a feleknek.

