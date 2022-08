Közös megegyezéssel szerződést bontott a DVSC Joao Janeiro vezetőedzővel. A 41 éves portugál tréner június végén érkezett a klubhoz, 6 bajnokin ült a kispadon. Joao Janeiro mellett távozik Debrecenből Daniel Castro asszisztens edző és Töreki Amand elemző is – adta hírül a klubhonlap.

Portálunk egy csokorba gyűjtötte azokat a fontosabb eseményeket, amelyek a közelmúltban történtek a klub életében. A DVSC háza táján ugyanis hatalmas változások zajlottak le a nyáron, sőt, zajlanak még most is. Új tulajdonosi kör vette át a klub irányítását, ezzel együtt a Lokit az előző idényben hetedik helyre behozó Joan Carrillótól is elbúcsúzott a csapat, helyére Joao Janeiro érkezett. A portugál tréner korábban a többek között Kisvárdán, Szegeden és Dunaszerdahelyen is tevékenykedett. A piros-fehéreknél június végén állt munkába, nagyjából egy hónappal az új idény kezdete előtt.

A nyitófordulóban a portugál szakember korábbi együtteséhez, a Kisvárdához látogatott a DVSC, ahonnan egy utolsó pillanatos egyenlítéssel sikerült elhozni egy pontot. A hazai debütálása alkalmával a Kecskemét látogatott a Nagyerdei Stadionba, ahol hiába alakított ki sokkal több helyzetet ellenfelénél a Loki, 1–1-re végződött a találkozó. A következő fordulóban is hasonló volt a helyzet a Vasas vendégeskedése alkalmával, szintén hatalmas fölényben voltak Janeiróék, de ugyanúgy 1–1 lett a vége.

Az első nagy pofon Mezőkövesden érkezett, ahol ugyan korán megszerezte a vezetést a cívisvárosi gárda, de hazaiak fordítottak és 4–2-re nyertek. A múlt héten szombaton az előző idény bronzérmese látogatott Debrecenbe, sokáig vezetett a csapat Dzsudzsák Balázs büntetőből szerzett találatával, de az utolsó percekben egyenlített a Puskás Akadémia, így a szezon harmadik hazai mérkőzése is 1–1-re végződött. A végső lökést a kedd esti, Zalaegerszegen elszenvedett újabb 4–2-es vereség adta meg a váltáshoz, ahol talán az idény leggyengébb produkcióját nyújtotta az együttes.

Joao Janeiro így nagyjából két hónapon keresztül irányította a Lokit, az OTP Bank Ligában lejátszott 6 mérkőzésén pedig 4 döntetlent és két vereséget elérve, győzelem nélkül búcsúzott a klubtól.

Forrás: Nemzeti Sport-archív

– Köszönök mindent a városnak, a szurkolóknak, és mindenkinek a klubnál, minden jót kívánok a jövőben!

– nyilatkozta a DVSC hivatalos oldalának Joao Janeiro.

A klub köszönetét fejezte ki Joao Janeirónak és stábjának az elkötelezettségért, professzionalizmusért.