A szünetben érezte a portugál szakember, hogy váltania kell, úgyhogy Dzsudzsák Balázst küdte be Neofitidisz helyére. Az első percekben úgy tűnt, hogy lendületesebbé vált a Loki játéka, nagyobb nyomást tudtak az ellenfélre helyezni. A 60. percben meg is érkezett az egyenlítés: egy szögletet követően Deslandes elé pattant a labda, aki közelről a hálóba lőtte azt. Pár percig örülhetett csak az 1–1-nek a DVSC, mert a Zalaegerszeg is betalált egy szögletet követően: Lesjak bólintott a hálóba a beívelést követően. Néhány perccel később Mocsi majdnem megduplázta a hazai előnyt, de Hrabina a kapufára tolta hatalmas bombáját.

A vezetés birtokában új erőre kapott a ZTE, többnyire a vendég térfélen zajlott a játék. Ennek meg is lett az eredménye: Tajti baloldali beadását Ikoba lőtte kapásból néhány méterről a rövidre. Nagyon nehéz helyzetbe került ezzel a Loki 10 perccel a vége előtt. A végére összeomlottak a piros-fehérek, megint nagyon rosszul helyezkedett a védelem, ezt Gergényi használta ki és lőtte meg a hazaiak negyedik gólját. Bévárdi a hosszabbításban még egy gyönyörű góllal szépített, de így is 4–2-es vereséget szenvedett a Debreceni VSC. A cívisvárosi csapat így az első hat meccsén nem tudott nyerni a bajnokságban, ez az M4 Sport szakértői szerint évtizedek óta nem történt meg a Lokival.

Bakos Attila