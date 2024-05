A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal és a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is több eljárást folytat a Hajdúnánás-Tedej településrészen működő Tedej Zrt. vonatkozásában. Előbbi egyik eljárása azért indult, mert a kormányhivatalhoz panaszbejelentés érkezett az agrárcég sertéstelepe által okozott bűzhatás miatt. A másik a vállalat tulajdonában lévő, szintén a városrészen működő központi telephely területén és környezetében korábban feltárt szennyezés kármentesítése kapcsán zajlik, melynek során a kormányhivatal részletes tényfeltárásra kötelezte Tedej Zrt-t. A katasztrófavédelmi igazgatóság pedig feltételezett talaj- és talajvízszennyezés kivizsgálását végzi.

Szólláth Tibor két fórumon is tájékoztatta a lakosokat a Tedej városrészt érintő szennyezésről

Forrás: Napló-archív

Mint arról korábban beszámoltunk, hatástanulmány készült a hajdúnánási városrész környezeti állapotáról, mely többek között megállapította: jelentősen szennyezetté vált a tedeji talaj. A vegyszerszennyezés esetét április 25-i ülésén tárgyalta Hajdúnánás képviselő-testülete, május 2-án pedig lakossági fórumot is tartott a városvezetőség Tedejen és Hajdúnánáson is. Utóbbi eseményeken

Szólláth Tibor tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az objektív vizsgálat eredményeit összefoglaló tanulmányban szerepel, hogy a szennyező anyagok mértéke az emberi szervezetre káros, nem javasolt a tedeji földben termett zöldségek fogyasztása főleg a gyermekek, várandós nők számára.

A felszín alatti vizek szennyeződtek az agrárcég területén, Tedejen

A fórumokon Szólláth Tibor polgármester kitért arra is, hogy miért csak most készült ez a hatástanulmány. Mint ismertette, 2019. december 21-én tett a képviselő-testület kormánypárti frakciója javaslatot a városrészt érintő környezeti hatások szakmai vizsgálatára. Ezt a javaslatot akkor az ellenzéki képviselők leszavazták. A következő évben további két alkalommal ugyanez történt, majd, amikor a képviselő-testület 6-6 aránya megváltozott 7-5-re, sikerült megbízni a szakértői céget.

– A kármentesítési eljárás azt jelenti, hogy valamiféle környezetkárosítás történt és ez ellen a hatóság intézkedést javasol. Hogy ezeket az intézkedéseket elvégezték-e, mi ez a környezetkárosítás, nem tudom. Azt tudom elmondani – teljesen hitelesen –, hogy a 0148/58 helyrajzi számú terület tulajdoni lapján a következő bejegyzés szerepel: tartós környezetkárosodás, melynek jellege: felszín alatti víz szennyező anyag által okozott károsodása – ismertette a május 2-i lakossági fórumon Nagyné Legény Ildikó alpolgármester.

Nagyné Legény Ildikó alpolgármester ismertette a Tedej Zrt. területének tulajdoni lapján szereplő, tartós környezetkárosodást ismertető bejegyzést

Forrás: Napló-archív

Közel két évtizede tart a kármentesítés a Tedej Zrt-nél

Információink szerint május 10-én rendkívüli testületi ülést tart a hajdúnánási önkormányzat, ugyanis kiderült:

lassan húszéve zajló kármentesítési eljárás zajlik a Tedej Zrt-nél. Még 2005-ben végeztetett mintavételeket a vállalat Hajdúnánás-Tedej, Fő utca 9. szám alatti központi telephelyén a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, amely határozatában megállapította, hogy az üzemanyagtároló tartályok környezetében környezetszennyezés történt, a határértéket több mint százezerszeresen meghaladó TPH-értéket mértek. Az akkori hatóság kármentesítésre kötelezte az agrárcéget.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, mint környezetvédelmi hatóság 2016-ban megállapította, hogy a szennyezettség nem csökkent a meghatározott határérték alá a kármentesítés elrendelését követően. A hatóság megállapította a tartós környezetkárosodás tényét, melynek jellege – a Nagyné Legény Ildikó által hivatkozott ingatlan-nyilvántartási bejegyzésben is szereplő – felszín alatti vizek szennyező anyag által okozott károsodása. A bejegyzés jelenleg is megtalálható a 0148/58 helyrajzi számú terület tulajdoni lapján, tehát a kármentesítés jelenleg is folyamatban van, nem vezetett még eredményre.