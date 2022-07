Kisvárdai döntetlennel kezdte az NB I. 2022–2023-as idényét a DVSC labdarúgó-együttese. Szép számú vendégtábor gyűlt össze a mérkőzésre, ami nem is csoda, hiszen a nyáron minden szinten megújult a Loki, többek között a korábban éppen Kisvárdán is dolgozó portugál Joao Janeiro készítette fel a piros-fehéreket a bajnokságra. A Veres Rivne elleni főpróbához képest mindössze két helyen változott az összeállítás, Baráth Péter helyett Varga József, míg Ferenczi János helyett Sós Bence várta a pályán a kezdősípszót. Ez azt is jelentette, hogy az új érkezők közül Christian Manrique és Olekszandr Romancsuk bennragadt a kezdő tizenegyben, míg Megyeri Balázs, Georgios Neofytidis, Meldin Dreskovic, Dusan Lagator és Sana Gomes a kispadról várta, hogy lehetőséget kapjon.

A jegyzőkönyvből az is kiderült, hogy a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs ebben a szezonban 10-es mezben fog majd futballozni. Török László, a hazaiak mestere a frissítés jegyében a hétközi nemzetközi kupameccshez képest több helyen változtatott a csapatán.

Jó iramban kezdődött a találkozó, a szabolcsiak nyomást gyakoroltak a Debrecenre, amely sikerült is, mert eleinte főleg a vendégtérfélen pattogott a labda. Igyekezett felvenni a ritmust a Loki is, a piros-fehérek a megszerzett labdákkal próbáltak minél gyorsabb ellentámadásokat vezetni. Az első negyedóra végén kétszer is vezetést szerezhetett volna Kisvárda, de Gróf és Kundrák hibáját is megúszta a DVSC.

A játékrész felére elcsendesedett az összecsapás, leginkább egymás hibáiból éltek a csapatok. A pálya talaja többször is megtréfálta a labdarúgókat, ami nem segítette a folyamatos játékot. Sylvain Deslandes fejese jelentette az első valóban veszélyes vendéglehetőséget, de Kovacic válláról kifelé pattant a stukkolása. Mesanovic lábában maradt a hazai vezetés, pedig azt a helyzetet nehezebb volt elpuskázni, mint értékesíteni.

Joao Janeiro cserére szánta el magát a 39. percben: a sárga lapos Kundrák Norbertet Ferenczi János váltotta. Debreceni szempontból nem nézett ki jól az első játékrész, sorra jöttek a hazai helyzetek, de Fortuna erősen fogta a hajdúságiak kezét.