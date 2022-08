A debreceniek nyomása egyre erősödött az idő teltével, sorra jöttek egymás után a szögleteik, azonban gól továbbra sem esett a meccsen. Egészen a 67. percig bírták a vendégek, egy felpattanó labdát fejelt kapura Bárány, akkor Varga még védett, de a fiatal támadó ismétlésénél már nem tudott, ezzel megszerezte a vezetést a Loki. A 76. percben aztán heves hazai rohamok után, egy némileg a semmiből jött támadást végén büntetőt ítélt a játékvezető a vendég csapat javára. A tizenegyest Szabó Levente higgadtan értékesítette, így az állás 1–1-re módosult.

A találkozó végéhez közeledve a DVSC mindent megtett a győzelem megszerzéséért, a Kecskemét pedig hősiesen védekezett.

A feszültséget még inkább fokozta, hogy Káprály játékvezető több kétes helyzetben is a debreceniek ellen ítélt. Az ötperces hosszabbításban is volt lehetősége Bárányéknak, de a vendégek sokszor lehetetlen helyzetekből is menteni tudtak. Az összecsapás legvégén elszabadultak az indulatok, egymásnak mentek a két csapat játékosai, de lényeg, hogy maradt az 1–1-es döntetlen.

Bakos Attila

A tények

Debreceni VSC– Kecskeméti TE 1–1 (0–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 4724 néző. Vezették: Káprály Mihály (Szalai Balázs, Becséri Gergely)

Kecskemét: Varga – Szabó A., Belényesi ,Szalai – Nagy K., Vágó (Meskhi 71.), Szuhodovszki (Banó-Szabó 62.), Grünwald (Zeke 62.) – Katona B. (Katona M. 62.), Tóth B. (Szabó L. 71.), Duranovic. Vezetőedző: Szabó István László.

DVSC: Megyeri – Kusnyír, Romancsuk, Deslandes, Gomes – Baráth, Dzsudzsák – Sós (Kundrák 62.), Szécsi, Bódi (Ferenczi 75.) – Bárány. Vezetőedző: Joao Janeiro.

Gól: 1–0 Bárány (67.) 1–1 Szabó L. (büntetőből, 79.)

Joao Janeiro: Büszke vagyok a játékosokra, megtettek a fiú mindent a sikerérért, nem tudok rosszat mondani a teljesítményre. Természetesen van bennem egy kis fájdalom, az elhullajtott két pontért, de sajnos most nem mentek be a helyzeteink.

Szabó István László: Pontért vagy pontokért jöttünk. A végeredményt igazságosnak tartom, még úgy is, hogy több helyzete volt a Debrecennek. A második félidőben kicsit nyíltabban védekeztünk, mint ahogy szerettünk volna, de hátrányból is fel tudtunk állni, így megérdemelt volt a pontszerzésünk.