Aki már próbált kisbabával sétálni menni, pontosan tudja, hogy milyen nehéz elindulni. Sok esetben tovább tart a készülődés, mint maga a séta. Hogy megkönnyítsük a gyermekükkel sétálni induló szülők dolgát, összegyűjtöttünk négy megoldást, amelyek meggyorsítják az elindulást. Próbáld ki te is, mert nekünk bevált.

1. Készítsd elő a szükséges holmikat!

Minden szülő tapasztalta, hogy mennyi holmira van szükség, amikor a kisbabáról kell gondoskodni. Hogy mi kerül a táskába, nagyban függ a kicsi korától, illetve a séta hosszától. Külön felszerelést igényel a tisztába tétel, ha már elkezdtétek a hozzátáplását, akkor az etetés, és hasznos, ha egy-két kedvenc játékot is magunkkal viszünk. Amikor sétálni indulunk a kicsivel, csak úgy érezzük magunkat biztonságban, ha minden kéznél van, hiszen bármikor szükség lehet rá. Nem igaz?

De mégis, hova zsúfoljunk be ennyi dolgot, és hogyan cipeljük magunkkal anélkül, hogy megszakadunk? Itt jön képbe a kisbabás séták megmentője, a pelenkázó táska. A pelenkázó táska, másnéven anyatáska úgy lett megalkotva, hogy a gyerekneveléshez szükséges eszközök elférjenek benne, és könnyen magunkkal vihessük. Mi több, egy pelenkázó táska számos rekeszt és zsebet tartalmaz, így mindennek találunk külön helyet, vagyis keresgélni sem kell azt, amire éppen szükség van.

És mit tegyünk a pelenkázó táskába? Hát mindent! De kezdjük az elején. A legnagyobb kihívást a baba tisztába rakása jelentheti az úton, de ne aggódj, hamar belejöttök majd! Az úton mindig legyen nálunk egy pelenkázóbetét. Egy komolyabb táskához ez automatikusan jár, de külön is beszerezhető. A betét segítségével bárhol, bármikor tiszta körülmények között pelenkázhatjuk a kisbabát. Ehhez szükség lesz még pelenkára, popsitörlőre, törlőkendőre és esetleg popsikrémre. A táskában ennek mind találsz helyet, akárcsak a használt pelusnak, aminek külön zseb van fenntartva.

Ha már elkezdtétek a hozzátáplálást vagy cumisüvegből eszik a baba, ezekről is fontos gondoskodni, vigyél magaddal kézfertőtlenítőt, cumisüveget, etetőtálat, evőeszközöket és előkét. A táskába belefér még 1-2 db cumi, váltóruha, néhány babajáték, és a személyes tárgyaid is, mint a telefon, kulcs, pénztárca.

2. Figyelj az időjárásra!

Indulás előtt a másik nagy kérdés, hogy mit vegyen fel a kisbaba? Nem öltöztettem túl? Vagy mi van, ha fázni fog? Ha magadra ismertél, ne izgulj, mert te vagy az egyetlen. Ha tudjuk, hogy sétálni indulunk, ellenőrizzük előtte a várható időjárást, és aszerint öltöztessük a kicsit. De, ha még így sem vagyunk biztosak abban, hogy a kellő mennyiségű ruha van rajta, a legegyszerűbb megoldás a réteges öltöztetés. Ez rendkívül hasznos, mert ha melegebb van, elég levenni pár réteget felülről, hűvösebb időben pedig visszaadni rá.

Az előbb írtunk arról, hogy a pelenkázó táskában bőven jut hely néhány plusz ruhának is. Ha nagyon aggódunk a piciért, dobjunk be néhány melegebb darabot, amit útközben ráadhatunk. Érdemes egy pokrócot, vagy takarót is magunkkal vinni, amellyel betakarhatjuk, ha túlságosan fúj a szél, netán elered az eső. Mindazonáltal, próbáljunk szép, tiszta időben sétálni, mert ezt a kicsik is jobban élvezik.

3. Tervezd meg az útvonalat!

A legtöbb esetben azért nem tudjuk, hogy mit vigyünk magunkkal a sétára, mert bizonytalan a séta hossza. Mi van, ha útközben ez meg az történik? Ezt úgy tudjuk kiküszöbölni, ha előre megtervezzük a séta útvonalát, ezzel együtt pedig az időtartamát is. Így kevésbé érhetnek olyan meglepetések, hogy nincs a közelben kuka, vagy esetleg 2 órával tovább tartott, mint gondoltuk volna.

A közös séta a babával nagyszerű alkalom arra, hogy a szülők kimozduljanak kicsit otthonról. Érdemes tehát a közös sétát összekötni valamilyen más elintézni valóval. A séta alkalmával elmehetünk a postára, beugorhatunk a kisboltba, vagy elkísérhetjük apát a munkahelyére. Így aztán nem kell a sétával kapkodni, hogy jusson idő másra is, hiszen így a séta 2 (vagy akár több) az 1-ben megoldást jelent.