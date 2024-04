Nem elég önmagában a tehetség, aki turnékon szándékozik fellépni, annak bizony komoly áldozatokat kell hoznia. Ezért vagy a családjukkal együtt vállalják a művészek a „cirkuszi vándorlást”, vagy egyedül, és csak a munkára összpontosítva.

Ha már említettük néhány sorral feljebb az utazást: a Magyar Nemzeti Cirkusz március közepétől november elejéig 18 helyszínen több mint 200 előadást tart. Bizonyára olvasóink is sejtik, hogy ez igen komoly logisztikát igényel… Nos, ha így gondolják, nem tévednek, ugyanis a cirkusz lényegében egy „utazó város”, amit körülbelül másfél napba telik felépíteni, illetve 5-6 óra elbontani.

Valóban kínozzák az állatokat a vándorcirkuszokban?

Ha Deák Bill Gyula nem a kocsmai társaságról, hanem a cirkuszi társulatokról énekelt volna ismert dalában, akkor akár így is szólhatna a refrén: „ott volt a bohóc, a zsonglőr, a kígyóbűvölő…” – és némely esetben talán igaza is lett volna. A Magyar Nemzeti Cirkusz Richter József elmondása szerint viszont arra törekszik, hogy magas színvonalon mutassák be művészi produkcióikat. Az állatok kínzásáról azt mondta, hogy elege lett a sztereotípiákból, s többek között azért is nyitotta meg a szafariparkot, hogy a külvilág felfigyeljen jóllétükre.

Sajnos a világ számos pontján vannak olyan cirkuszok, amelyek elrontották, nem bántak jól az állatokkal, és erről készültek is videófelvételek. Különbséget kell tudni tenni a cirkuszok között

– húzta alá. Hozzátette, egyedül csak a háziállatoknak tekinthető fajok (lovak, kutyák, papagájok) szerepelnek a produkciókban.

Az idomítás sem erőszakos eszközökkel történik, sokkal inkább a kommunikációban rejlik a kulcs. Egyfajta kevert nyelvet használnak az idomárok (többnyire angol, francia, német), de ez inkább a nemzetközi környezet miatt fontos, hogy adott esetben például egymás lovaival is tudjanak dolgozni. Bármily meglepő, az állatokat nem feltétlenül zavarja, ha más nyelveken adják ki nekik az utasítást, mivel a hanglejtésből is megértik. Ez pedig kognitív folyamat, Richter József szerint előfordul, hogy a két- és négylábúaknak jobban berögzülnek a mozdulatok.

– Sokszor van, amikor azt szeretném, hogy menjen még egy körrel többet, de ő nem megy, hanem átfordul a másik oldalra, mert tudja, hogy mi fog következni – mutatott rá az igazgató. Richter József egyébként több nyelven is beszél elmondása szerint: erősségei közé tartozik az angol, a német és az olasz, ezek mellett románul és spanyolul is ki tudja fejezni magát.

Richter József „Oscar-díjas” artistaként mindent elért, de maradtak még céljai

A művész elmondása szerint elérte pályafutása csúcsát, amikor Monte-Carlóban artistaként elnyerte a cirkuszművészek „Oscar-díjának” is nevezett Arany Bohóc-díjat a Nemzetközi Cirkuszfesztiválon. A Magyar Nemzeti Cirkusszal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy meg kell küzdeni a hétköznapok kihívásaival, mert a közelmúlt (koronavírus) és a jelen (ukrajnai háború) is nehezíti a körülményeket. Egyúttal szeretné, ha a következő 30 évben is fennmaradna és előrehaladna a projekt. A Richter Safari Park folyamatosan bővül: idén víziló érkezett, a zsiráfok pedig úton vannak. Illetve 2023 óta hazánkban egyedülálló módon merészkedhetnek a látogatók oroszlánok és tigrisek közé rácsos kamionok segítségével.

Richter József úgy érzi, hogy addig kell ütni a vasat, míg meleg: jelenleg a munkára fókuszál, inspirációkat gyűjt, és fontosnak tartja a folyamatos tanulást.