A Debreceni VSC labdarúgócsapata szerdán délután jelentette be, hogy elköszöntek a nyáron érkezett Joao Janeirótól és segítőitől. A portugál szakember hat bajnokit élt meg a csapat élén, és nyeretlenül, négy döntetlent és két vereséget elérve távozott. A vezetőség úgy határozott, hogy Dombi Tibor asszisztensedzőt nevezik ki átmenetileg a helyére, amíg az új vezetőedző meg nem érkezik a csapathoz.

A Haon a DVSC csütörtök délelőtti edzését látogatta meg, amit követően a Loki legendás futballistája beszélt a kialakult helyzetről.

– Nagyon örültem a lehetőségnek, és lehet, hogy kérdésként hangzott el a vezetők részéről, de úgy éreztem, hogy ez egy kijelentő mondat, ezért egy percet sem gondolkodtam azon, hogy elvállalom a feladatot.

Hasonlóan kerültem a stábhoz is két és fél éve, amikor Kondás Elemér hívott, hogy ő lesz a vezetőedző, és szeretné, ha én is a csapathoz tartoznék. Akkor sem volt kérdés, hogy igent mondok – elevenítette fel a történteket.

Példamutatás

Dombi Tibor úgy véli, hogy voltak jó periódusai a Lokinak az elmúlt öt meccsen, de a szerencsével is hadilábon állt a gárda, ezért nem sikerült még megszerezni az első győzelmet. A megbízott vezetőedző azt is elmondta, hogy milyen mentalitást szeretne látni a játékosoktól.

– Ha elveszítünk egy labdát, akkor nem állhatunk le egymásra mutogatni, hanem azonnal fordulni kell, és menni vissza.

Ez az a hozzáállás, amit a stáb, a csapattársak és a közönség is értékelni fog. Azt kértem a fiúktól, hogy próbáljanak meg olyanokat is, ami nem feltétlenül az erősségük. Ha egy támadó 20-30 métert sprintel hátra, és becsúszva szerel, az nemcsak a nézőket hozza lázba, hanem többieknek is pluszt adhat. A srácok egymásnak is példát kell, hogy mutassanak. A legfontosabb most az, hogy emelt fővel tudjon az együttes lejönni a pályáról egy meccs után, ne pedig szégyenkezve – hangsúlyozta.

A szakember elmondta, hogy ezen felkérés ellenére a helyzete nem változott a klubnál, hiszen nincs pro-licences papírja. – Egyáltalán nem gondolkodok hosszú távon, amíg a menedzsment keresi a megfelelő embert, addig mi irányítunk a stábbal. De nincs bennem egyelőre olyan ambíció, hogy vezetőedző legyek. Persze ez anno is így indult, hogy amikor 30 voltam, azt mondtam, biztos nem leszek edző, aztán 35 évesen már elbizonytalanodtam, mire 40 lettem pedig rájöttem, mégiscsak ezt szeretném csinálni. De, ahogy már mondtam, most nincsenek ilyen terveim – fogalmazott.

Örömmel kell csinálni

Dombi Tiboréknak alig van idejük a szombati, Fehérvár elleni összecsapás előtt. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tartott a legégetőbbnek ebben a néhány napban. – Nyilván nem megyünk bele óriási taktikai dolgokba. Egy edzőváltásnál sosem jó a hangulat, mert az olyankor történik meg, amikor gyengén megy a csapatnak.

Megbeszéltük a fiúkkal, hogy nem vagyunk fényes helyzetben, és győznünk kellene. Viszont felhívtam a figyelmüket arra, hogy milyen remek dolgunk van, hiszen az a hivatásunk, amit szeretünk.

Örömmel kell ezt az egészet csinálni. Ha mindig minden tőlük telhetőt megtesznek, akkor önmaguk felé is el tudnak számolni – mondta a megbízott vezetőedző, majd hozzátette, meg van róla győződve, hogy ez a hozzáállás eredményességgel is párosul majd.

A Debreceni VSC tehát szombaton este 18 óra 15 perctől fogadja majd a Fehérvárt a Nagyerdei Stadionban, az OTP Bank Liga 7. fordulójában.

