Az elmúlt évhez hasonlóan újra világbajnoki döntőt rendez Debrecen: szombaton 15 órától a flat track világbajnokság 4. futamának ad otthont a Perényi Pál Salakmotor Stadion. A világ legjobbjait felvonultató viadalon 12 ország 30 indulója küzd a vb-pontokért és a győzelemért. Ezen apropóból hívott össze sajtótájékoztatót a szervező egyesület, a SpeedWolf Debrecen.

Az eseményen először a klub ügyvezetője, Baráth Norbert szólalt meg. – Második alkalommal rendezhetjük meg a flat track világbajnoki sorozat egyik versenyét. Tavaly debütáltunk, de ennek ellenére sok elismerést kaptunk a nemzetközi zsűritől és a szakág illetékeseitől – mondta a szakember.

Olyannyira meg volt elégedve a Nemzetközi Motoros Szövetség (FIM), hogy az év végi értékelő gyűlésen a debreceni flat track világbajnokgi futamot minden idők legjobb rendezésének titulálták.

Ennek megfelelően Baráth Norbertéket fel is kérték, hogy idén is adjanak otthont a sorozat egyik állomásának. – Természetesen ennek eleget tettünk, nem titkoltan azzal a szándékkal, hogy salakmotoros világbajnoki eseményeket is szeretnénk Debrecenbe hozni – jegyezte meg az ügyvezető, aki bízik benne, hogy az újabb flat trackes esemény lebonyolítása hozzájárulhat a salakos céljaik eléréséhez.

Az első három futam eredményei és a világbajnoki ranglista alapján rendkívül kiélezett a mezőny: három versenyző is nagyon közel áll egymáshoz pontok tekintetében.

Tavaly nem volt rá lehetőség, de idén tengerentúlról is érkeznek Debrecenbe motorosok, így 30 induló vesz részt majd a megmérettetésen. Az alapfutamok során 6-8 pilóta indul egy versenyen, ami 6 körös lesz, ezeken dől majd el a döntőbe jutás. A fináléban már 12 motoros áll rajthoz, és 10 körön keresztül viaskodnak egymással a végső győzelemért.

A szombat délutáni viadal előtt pénteken 15 órától kötelező edzésen vesz majd részt a mezőny, amely alkalmával ismerkedhetnek majd a pályával és tesztelhetik motorjaikat. Az érdeklődőknek is kiváló lehetőség ez a kulisszák mögé bepillantani, hiszen a tréning ingyenesen látogatható.

Ifj. Adorján Zoltán (balra) és Baráth Norbert is nagy izgalommal várják a szombati versenyt | Forrás: Bakos Attila



A világbajnoki megmérettetésen a rendező jogán Debrecent ifj. Adorján Zoltán képviseli majd. – Köszönöm a SpeedWolf Debrecennek a lehetőséget, hogy én is indulhatok Magyarország színeiben ezen a világbajnoki eseményen.

Nem titkolom, hogy mély víz lesz számomra ez a viadal, hiszen az első flat trackes versenyemre készülök. Nagyon számítok a cívisvárosi közönség rokonszenvére és biztatására, azt megígérhetem, hogy minden tőlem telhetőt megteszek majd.

Annyi előnyöm talán van, hogy supermoto bajnokságban szerepelek, az amatőr bajnokságot vezetem is, a két motor pedig nagyon hasonlít egymásra – árulta el.

A debreceni versenyzőnek édesapja segített a felkészülésben, aki jó néhányszor végigment már a Gázvezeték utcai oválon, így hasznos tanácsokkal láthatta el fiát. Közösen készítették elő a motort is, hogy mindig a legjobb állapotban legyen. A hajdúsági pilótán kívül még egy magyar induló lesz, Miklósy Tamás.

A sajtótájékoztató végéhez közeledve Baráth Norbert különlegességként még megemlítette, hogy két hölgy is rajthoz áll majd a viadalon.

Egyikőjük, az osztrák Yasmin Poppenreiter már tavaly is rótta a köröket a Perényi Pál Stadionban és igazi közönségkedvencként búcsúzott el.

Micaela Bazán nagyon messziről, Argentínából érkezik Debrecenbe, ahol első alkalommal méretteti meg magát.

A flat track világbajnoki sorozat debreceni hétvégéjén tehát pénteken 15 órától szabadon látogatható edzés lesz, szombaton 15 órától pedig jön a futam, amin a 14 éven aluliak ingyen vehetnek részt.

Bakos Attila