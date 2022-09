Újra felbőgnek a motorok a Perényi Pál Salakmotor Stadionban szombaton, de ezúttal nem GM-ek és Jawák, hanem KTM-ek, Yamahák, Hondák, Suzukik, Kawasakik, Zaeták, Husqvarnák és Gas Gasok szórják majd a salakot az oválpályán. Az október 1-jén 15 órakor kezdődő flat track világbajnoki döntőben tucatnyi nemzet – Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Ausztria, Argentína, Csehország, Németország, Hollandia, Lengyelország, Japán és Magyarország – várhatóan 30 (!) vaspapucsosa küzd a pontokért. Idén Celina Liebmann személyében már láthattunk salakmotoros hölgyet a cívis salakon, most pedig a flat trackes mezőnyben a szebbik nem két képviselője is megtalálható, nevezetesen az osztrák Yasmin Poppenreiter és az argentin Micaela Bazán.

„Hazajön” a hercegnő

A flat track debreceni debütálásán, a tavalyi világbajnoki döntő egyik, de talán nyíltan kimondható, legnagyobb közönségkedvence az osztrák Yasmin Poppenreiter volt. A versenyzőhölgy már a bemutatás során nagy tapsot kapott, amikor pedig megnyerte az egyik futamát, hatalmas üdvrivalgásban tört ki a Perényi Pál Salakmotor Stadion lelátóinak népe. Jó hír a szurkolók számára, hogy Yasmin szombaton is motorra ül, s egy Gas Gas nyergében próbál újra meglepetést okozni az ellenfeleknek és a hajdúsági publikumnak. A Hajdú Online-nak sikerült elérnie a flat track-pilótát.

– A tavalyi debreceni futamról nagyszerű emlékeim vannak, életem első futamgyőzelmét szereztem világbajnokságon, s nagyon tetszett a közönség, illetve a pálya is – kezdte a beszélgetést Yasmin, majd értékelte az idei szezonját. – Versenyeztem néhány futamon Ausztriában és Csehországban, a legjobb eredményem egy harmadik hely megszerzése volt a cseh bajnokságban, Brezolupyban. A világbajnokság első, diedenbergeni döntőjében álltam starthoz, de az eredményem nem az volt, amire számítottam, végül a 28. helyen végeztem. A második, franciaországi versenyen családi okok miatt sajnos nem indulhattam.

Új nap, új verseny, a 93-as állandó startszámmal versenyző vaspapucsos reménykedve tekint a szombati megmérettetésre. – Nagyon várom már a debreceni futamot, hogy újra versenyezhessek a fantasztikus magyar közönség előtt. A célkitűzéseimről jelenleg nagyon nehéz bármit mondanom, mert sok topversenyző van a mezőnyben. Annyit ígérhetek, hogy próbálom a legjobb formámat nyújtani, s majd a viadal végén meglátjuk, hogy ez mire volt elegendő – fogalmazott Yazmin Poppenreiter.

Messi honfitársa is érkezik

A Nemzetközi Motorsport Szövetség (FIM) hivatalos közlése szerint Yasmin mellett lesz még egy női versenyzője a debreceni mezőnynek, méghozzá az argentin Micaela Bazán személyében.

A 33 esztendős hölgy már 25 éve motorozik, ugyanis először 7 évesen ült fel egy salakmotorra. Talán nem meglepő, hogy az édesapja is salakozott, így a kislány kipróbálta, majd leragadt a speedwaynél. Az első nagy sikerét 2005-ben érte el, amikor második lett hazája junior bajnokságában, majd a következő szezonban már aranyérmet ünnepelhetett. Régi vágya teljesül most, hogy Európában versenyezhet, bár nem szeretett sportágában, hanem a flat trackben. Az argentin szövetség vezetője kérte fel, hogy induljon a világbajnokságon, amire rövid gondolkozás után igent mondott. Azóta átköltözött az öreg kontinensre, Svájcban lakik egy argentin családnál, míg a szakmai támogatást Mariuxi Tarantótól, az ecuadori flat trackes hölgytől kapja. (Mariuxi tavaly itt volt Debrecenben a vébédöntőn, bár sérülés miatt nem indulhatott.) A Mica becenévre hallgató motoros az európai szezon vége után, novemberben tér vissza hazájába. De addig is szeretné emlékezetessé tenni a „kirándulását” a flat track világában.

BN