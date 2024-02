Mint ismert, DVSC Schaeffler hazai környezetben a Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában Jovana Jovovics fantasztikus, utolsó pillanatos góljával 29–28-as győzelmet aratott a Győri Audi ETO KC ellen. Mivel a debreceniek ezelőtt 15 éve nyertek utoljára a kisalföldiek ellen, így megszakították a hosszan tartó rossz szériát. Az, hogy éppen a BL-ben történt, talán még inkább különleges. Mivel a hajdúsági klub minden jegyet értékesített, így a többi szurkoló már csak a televízió képernyője előtt szoríthatott a piros-fehérekért. A mérkőzés történelméhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a Loki-ETO kézilabdameccsel egy időben DVSC-Ferencváros találkozót rendeztek a Nagyerdei Stadionban, amellyel az érdeklőző drukkereket is megosztották.

A közösségi médiában

A DVSC Instagram-oldalán egy olyan rövid videót a fő kulcspillanatokkal telítve is megtekinthetünk. Az első félidőből Grosch Vivien éles szögből dobott gólját, Catherine Gabriel hatalmas bravúrvédését, valamint Vámos Petra remek megmozdulását láthatjuk. Az összefoglalóból Kácsor Gréta csavart bombája, Gabrijela Bartulovics hárítása és Jovovics Jovana két pontot érő találata sem maradt ki.

Jovovics az álomcsapatban

Az Európai Kézilabda Szövetségnél (EHF) is felfigyeltek a Loki-játékosok remek teljesítményére, Jovovicsot pedig a forduló álomcsapatába is beválasztották.

Bartulovicsé a legnagyobb védés

Az EHF Facebook-oldala alapján az is kiderül, hogy a kapusok tekintetében Johanna Bundsen és Janurik Kinga előtt Bartulovics mentése került fel a toplista élére.

Összefoglaló videó

A DVSC kézilabdacsapatánál valószínűleg még sokáig elemzik majd a Győr játékát, hisz a felek az idényben még a bajnokságban és a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapnak. Azonban a debreceni szurkolók a következő Loki-ETO összecsapásig is még bizonyára sokszor visszanézik majd a legszebb pillanatokat, az EHF Youtube-oldalán egy rendkívül jó, a lényeget tartalmazó és a hangulatot tökéletesen átadó videó is megtekinthető: