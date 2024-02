Tovább forog a mókuskerék, ezen a héten is két mérkőzést vár a DVSC Schaefflerre. A debreceniek előbb szerdán 17 órától a Vasas otthonában vívnak bajnokit, majd vasárnap Svédországban, az IK Sävehof ellen zárják a Bajnokok Ligája csoportkörét.

Kedvező örökmérleg

A Loki 14 meccsen szerzett 22 pontjával jelenleg negyedik helyen áll az NB I.-ben, míg az angyalföldiek 10 ponttal (4 győzelem, 2 döntetlen, 9 vereség) a kilencedikek a tabellán.

A sportstatisztika.com oldal adatai alapján a klubok NB I.-es örökmérlege a hajdúságiaknak kedvez, hiszen 72 bajnokin 3 döntetlen és 24 vereség mellett 45 sikert arattak.

Hazai pályán még impozánsabb a mutató: a piros-fehérek huszonhétszer nyertek, kétszer meg kellett elégedniük az egy ponttal, míg hétszer a vendégek örülhettek.

A fővárosiaknál a legnagyobb név az edző, Konkoly Csaba, aki a Győrrel többek között négy magyar bajnoki címet is nyert annak idején. A piros-kékek góllövőlistáját Szilovics Fanni vezeti 95 góllal, a második helyen messze elmaradva tőle Oláh Kyra áll 52 találattal. A Vasasnál Pénzes Laura, Sirián Szederke és Vámosi Panna személyében három korábbi debreceni játékos is kézilabdázik.

Hiányoztak a lányok

Ahogy arról a Haonon is beszámoltunk, Hámori Konszuéla súlyos sérülése miatt a Vasutas visszarendelte az MTK Budapesttől Szabó Ninát. Az irányító portálunknak elmondta, folyamatosan követte a piros-fehérek teljesítményét.

– A szezon elején rögtön az első bajnokin megsérült a könyököm, így 3 meccset ki is hagytam, de onnantól kezdve sokat játszottam a kék-fehéreknél, és úgy érzem nem is okoztam csalódást – elevenítette fel a 22éves játékos. – Teljesen más egy egy Loki-szintű csapatban játszani, mint a jelenlegi MTK-ban, de utóbbit is élveztem. Örülök, hogy visszatérhettem, nagyon hiányoztak a lányok!

Persze nem ilyen áron szerettem volna újra a csapat kötelékébe tartozni, de most Koni sajnálatos sérülése nyitotta meg az utat a visszatérésre, én pedig igyekszem megragadni az esélyt, és a legjobbamat nyújtani a mérkőzéseken.

Az interneten folyamatosan követtem az együttes eredményeit, 1-2 összecsapáson a helyszínen tudtam szurkolni a lányoknak, úgyhogy képben vagyok a gárda eddigi szereplésével – hangsúlyozta.

Meg kell ugrani

Szombaton ő is olvasta a hírt, hogy Hámori Konszuéla sérülése komolyabb lehet, vasárnap délelőtt pedig már csörgött is a telefonja, és a debreceni vezetők hívása után rögtön el is kezdett csomagolni. –

Még nincs hol laknom, a pesti lakásomból ki kell költöznöm, szóval vannak még tennivalók, de reményeim szerint jövő héten az is elrendeződik

– bizakodott a játékos , aki hétfőn már a Vasutassal edzett.

Szabó Nina az MTK színeiben játszott a Vasas ellen az ősszel, így személyes tapasztalatai is vannak az angyalföldiekről. –Fiatal csapatról van szó, amely már több meglepetést is okozott a szezonban. A Loki sorozatterhelésben van, de ezek ellenére úgy gondolom, nem szabad, hogy nagy problémát okozzon a budapestiek legyőzése, meg kell ugranunk ezt az akadályt –