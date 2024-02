Sajnos nagy áldozatot követelt a DVSC Schaeffler Győr elleni győzelme a Bajnokok Ligájában múlt szombaton. Ahogy arról portálunkon is írtunk, a második félidőben egy debreceni támadás után Hámori Konszuéla a térdét fogva maradt a földön, ölben kellett levinni a pályáról. Bár a lefújás után még reménykedtek benne a piros-fehérek, hogy nem annyira súlyos a sérülése, mint elsőre látszott, a másnapi MR-vizsgálat kimutatta, a 27 éves kiválóság jobb térdében elszakadt az elülső keresztszalag, így legalább 8-10 hónap kihagyás vár rá.

Nagy csapás ez a játékosnak és a klubnak is, hiszen Koni ebben az idényben egyértelműen a Loki egyik kulcsjátékosává nőtte ki magát.

Ezt mi sem példázza jobban, mint az, hogy amíg az előző idényben összesen 83-szor volt eredményes, addig a mostani szezonban már 65 gólnál tartott.

Őt is bántja

A Haon Köstner Vilmost, a DVSC korábbi vezetőedzőjét kérdezte arról, a Vasutas miként vészelheti át egyik legjobbja kiesését az idény hátralévő részében. A szakember nem tagadta, egy az egyben szinte lehetetlenség pótolni a jobbkezes lövőt.

– Mint kézilabda szakembert, és mind drukkert is nagyon bánt Koni sérülése, mert rendkívül eredményes és jó játékot nyújtott az egész szezonban – hangsúlyozta a Sport TV kézilabda-szakértőjeként is tevékenykedő mesteredző.

Támadásban sokszor töltött be vezérszerepet a jó döntései, befejezései okán, és ez bizony nagyon fog hiányozni.

A győriek ellen is láthattuk, hogy adott esetben a 4:2-es játékrendszerben nem csak saját maga, hanem a beállóban rendkívül jól teljesítő Planéta Szimonetta helyzeteiben is döntő szerepet játszott. De emellett akár a lerohanásoknál, avagy az egyéb taktikai elemek megvalósításánál is rendkívül jó formát mutatott, eredményes volt. Azt kell mondjam, Hámori Konszuéla olyan karakteres játékossá vált, hogy azonos szinten jelenleg nem is tudjuk pótolni. Jobbátlövőben a nyárig rendelkezésre áll Planéta Szimonetta és a svéd Elinore Johansson, valamint láthattuk, hogy Koni sérülése után Csernyánszki Liliána is lehetőséget kapott a helyén – ecsetelte.

Köstner Vilmos

Forrás: Kiss Annamarie

Meg kell oldalni

Az már köztudott, hogy a következő szezonban a Lokit erősíti a francia olimpiai bajnok átlövő, Océane Sercien-Ugolin, aki Hámorival együtt alkotta volna a jobbátlövő párost, de utóbbi felgyógyulásáig már a mostani szezonra megoldást kell találni a szakmai stábnak arra, miként hidalja át a nehézségeket. Köstner Vilmos szerint több játékos is szóba jöhet alternatívaként azon a poszton.

Az idény hátralévő részében valószínűleg Planétára több feladat vár támadásban, amikor pedig a védekezésben jeleskedik inkább, akkor Csernyánszki pótolhatja

– hívta fel a figyelmet. – Miután a kisalföldiek ellen Jovovics Jovana megfelelő formát mutatott, és döntő szerepe volt a sikeres végjátékban, ő is lehet opció. Utóbbi adott esetben a belső hármas összeállításában is számottevő szerepet kaphat: nem elsősorban jobbátlövőben, hanem irányítóként, és olyankor Vámos Petra kihúzódhat az egy-egyes, beállót helyzetbe hozó, betöréses feladatkörbe. Ezek csak ötletek a fejemben, biztos vagyok benne, hogy Szilágyi Zoltán vezetőedző, aki sok mindenről hasonlóan gondolkodik a kézilabdában, mint én, az elmúlt napok jó részét azzal töltötte, miként tudná a csapat a legjobbat kihozni a helyzetből.

Mindenkit nagyon bánt ez a sérülés, de meg kell oldanunk a, hiszen az NB I.-ben, a Magyar Kupában és a Bajnokok Ligájában is van még érdekeltségünk.

Azt gondolom, akkor igazi a csapat, ha megpróbálja Konit eredményesen pótolni, és abban biztos vagyok, a lányok érte is fognak a továbbiakban harcolni, küzdeni a minél jobb eredményekért 0 nyilatkozta Köstner Vilmos.

Bőültek a szakmai stáb variációs lehetőségei, hiszen Hámori Konszuéla sérülésére reagálva a klub múlt vasárnap visszahívta az MTK Budapest gárdájának kölcsönadott Szabó Ninát, aki már a szerdai, Vasas elleni mérkőzésen is bevethető.