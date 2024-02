Több variáció

A HAON Köstner Vilmost, a DVSC kézilabdacsapata történetének legsikeresebb edzőjét kérte fel egy kis esélylatolgatásra. A kiváló szakember a Sport TV állandó szakértőjeként komoly rálátással bír a Bajnokok Ligája mezőnyére is, így kíváncsiak voltunk, mit gondol a cívisvárosiak lehetséges párharcáról. – Először is érdemes leszögezni, hogy a Loki egy éles Győrt győzött le egy csodálatos mérkőzésen múlt szombat este! – hangsúlyozta a mesteredzői címmel is bíró tréner. – A kisalföldiek nem szoktak egymás után kétszer kikapni, most sem szerettek volna, így egy nemzetközi szinten is nagy iramú találkozót láthattunk a Hódosban.

Ez a siker azt jelenti, hogy a mieink 13 forduló után 13 ponttal állnak az ötödik helyen, tehát nem csak éppen, hogy kivívták a továbbjutást, hanem magabiztosan lépnek tovább a csoportkörből.

Amennyiben a csapat megtartja ezt a helyezést, akkor a háromszoros BL-győztes Vipers Kristiansand vár majd rá. Ha a hatodik helyet szereznék meg Vámos Petráék, abban az esetben még három lehetséges ellenfele is lehet. Az A csoport jelenlegi elsője, a francia Metz hazai pályán fogadja a Ferencvárost, a második dán Esbjerg a román Rapid otthonában lép pályára, míg a jelenlegi harmadik dán Ikast a Vipers vendége lesz, így valószínűleg az Ikast lenne a rivális. Utóbbi egy tempó kézilabdát játszó együttes, amely tavaly harmadik helyen végzett a bajnokságban és megnyerte az EHF-Európa-ligát.Egy komoly fizikai magassági fölénnyel rendelkező csapatról van szó, amely ilyen szempontból emlékeztet az őszi, jó Bietigheimre.

Ezek az együttesek erősebbnek tűnnek a DVSC-nél, de marketing szempontból egyértelműen a Vipers elleni párharc lenne a legjobb.

A norvégok valamennyit gyengültek a távozókkal, bár kétségtelen, hogy mostanra stabilizálódott a formájuk, a Ferencvárost is magabiztosan verték az elmúlt hétvégén – mondta el Köstner Vilmos.

Köstner Vilmos

Forrás: Kiss Annamarie

Szabó Nina visszatért

A Lokira két idegenbeli mérkőzés vár a héten: szerdán 17 órától a Vasas, míg vasárnap 16 órától pedig a svéd bajnok IK Sävehof otthonában lépnek pályára Hornyák Dóráék. A csapathoz kapcsolódó hír, hogy Hámori Konszuéla múlt szombati sérülése után visszarendelték az MTK-Budapest együttesének nyáron kölcsönadott Szabó Ninát. A játékos hétfőn már a csapattal edzett.