A DEAC sportolója, Máthé Gábor már elődöntős a siket teniszezők számára rendezett világbajnokságon – adta hírül a Hungarian Tennis Facebook-oldala. Mint írják, Temesvári Andrea tanítványa a krétai verseny első fordulójában gémet sem vesztett a japán Aihara ellen, a legjobb 16 között pedig 6:3, 6:2-re verte az osztrák Kargl-t.

A keddi negyeddöntőben Gábor ismét remek teljesítményt nyújtott, és 6:3, 6:0 arányban jobbnak bizonyult az 5. kiemelt francia Laurent-nél, a döntőbe jutásért pedig szerdán a cseh Smedeket kell majd legyőznie.

A debreceni klasszis eddig remek évet tudhat maga mögött: az Australian Open hallássérültek számára kiírt versenyén diadalmaskodott, majd salakon is brillírozott, Párizsban, a Roland Garroson is letette névjegyét, ezek mellett pedig a hazai viadalokon is rendre kiválóan szerepel. Eredményeit klubja, a DEAC sem hagyta elismerés nélkül, hiszen a klub évadzáró gáláján ő kapta az Év sportolója díjat.