Hatalmas médiaérdeklődés övezte Máthé Gábort az utóbb időben. Nem is csoda, hiszen a DEAC teniszezője nemrégiben megnyerte az Australian Open hallássérültek betétversenyét, ezzel sporttörténelmet írva. A debreceni sportoló a döntőben 6:4, 6:2-re verte a szlovák Marino Keglt a nyílt teniszbajnokságon. A 37 éves játékos tavaly ezüstérmes volt a brazíliai siketlimpián, de rendszeresen indul az épek között is, jelenleg a kilencedik helyen áll a magyar ranglistán.

Nyerni ment

Az Australian Openen idén először, bemutató jelleggel rendeztek a siketek számára egy háromnapos minitornát, a férfi és női mezőnybe is tíz-tíz játékos kapott meghívást. – November közepén tudtam meg, hogy lesz egy ilyen verseny.

Váratlanul ért a dolog, ugyanakkor nagyon megtisztelőnek éreztem, hogy mi is meghívást kaptunk rá, és ott játszhatunk a Melbourne-ben rendezett Grand Slam-torna pályáin. Ennek megfelelően készültem, szerencsére már akkor is jó formában voltam, mikor értesültem róla, mi vár rám, és ez kitartott az Australian Openig.

Másfél hónapom volt felkészülni rá, tudni kell, hogy a hallássérült viadalokon nem lehet hallókészüléket használni, így egy hónapon át én is anélkül tréningeztem, eleinte nagyon zavaró, szokatlan volt, nem hallottam a labda pattanását, a játék ritmusát, jó pár napba beletellett, mire hozzászoktam – mondta el a HAON-nak Máthé Gábor, aki születésétől fogva hallássérült, bal fülére szinte semmit sem hall, a jobb füle károsodásának mértéke 55 decibel.

Máthé Gábor nyerni tudott az Australian Openen

Forrás: Máthé Gábor-archív

A 37 éves sportoló egyedül utazott el télből a nyárba, Melbourne-be, ahol a viadal kezdete előtt hat napja volt megszokni a körülményeket. – Akklimatizálódnom kellett, azért a tíz óra időeltolódás nem kevés. Ott a pályák is gyorsabbak, ehhez is muszáj volt hozzászoknom. Napról napra jobban éreztem a játékteret, és meccsről meccsre egyre jobban ment a tenisz.

Úgy mentem ki, hogy szeretnék valami maradandót alkotni, a tavalyi év második fele nagyon összeállt számomra, versenyeket tudtam nyerni az épek között, ami plusz motivációt, önbizalmat adott.

A tornagyőzelem volt a célom, ami sikerült is. Magyarországon kevés a kemény borítású pálya, még most van kiépülőben az infrastruktúra, de így is egyre több lehetőségem van kemény pályán játszani, jól érzem rajta magam, annak ellenére, hogy a gyerekkoromat salakon töltöttem – fogalmazott, majd megjegyezte, az Australian Openen való győzelmének értékét az is jól mutatja, hogy korábban még sose kereste ennyi újságíró, mint most.

Aktív életet él

Máthé a megmérettetés ideje alatt csak magára, és a viadalra koncentrált, ugyanakkor utána még maradt egy hetet Ausztráliában, ahol nagyon jól érezte magát. – Kaptam belépőt a női elődöntőkre, de nem mentem el, mert épp az első meccsem előtti este voltak, ekkor már magamra figyeltem, pihentem, regenerálódtam, koncentráltam. Korábban nézőként már jártam az Australian Openen, akkor sok mindent láttam, ez most másról szólt. Viszont a verseny után még maradtam egy hetet egy ausztrál barátom invitálására, nagyon jól éreztük magunkat, kirándultunk, kajakoztunk, golfoztunk, teniszeztünk. Régebben már próbáltam a golfot, de mivel láttam, ott milyen népszerű ez a sportág, gondoltam, miért ne mennénk el is kicsit ütögetni.

Mindig aktív, sportos életet próbálok élni, imádok síelni, kajakozni és kedvemet lelem abban, ha új dolgokba vághatok bele. Tavaly nyáron kipróbáltam a wakeboardot is, egy bordám el is tört, amit nagyon sajnáltam, hiszen óvatosnak kell lennem, nem férnek bele a komoly sérülések, hosszú kihagyások.

Feltöltődve tértem haza Ausztráliából, és rögtön folytattam is az edzéseket. Még februárban, Franciaországban vár rám egy nagyobb verseny, majd szeptemberben, Görögországban lesz a világbajnokság, ez ami még kiemeltebb. Ezeken is szeretnék jól szerepelni, illetve az a célom, hogy a hazai ranglistán stabilan a legjobb tízben legyek. Akik most előttem vannak, mint például Fucsovics Márton, vagy Piros Zsombor, már nemzetközi szinten is jegyzettek, őket nehéz lenne utolérni – tudatta a DEAC klasszisa, aki nyolc éves korában kezdett el teniszezni, édesapja hatására, aki hobbiszinten űzte a sportágat, és vitte magával mindig a pályára. Máthé Gábor mindezt nem bánja, sőt örül, hogy így alakult.

Máthé Gábornak tetszett Ausztrália

Forrás: Máthé Gábor-archív

Pest a második otthona

A cívisvárosi teniszező a párosban Grand Slam-győztes Temesvári Andrea keze alatt pallérozódik már évek óta. Mint kiderült, Gábor még a brazíliai siketlimpia előtt kereste meg a korábbi magyar teniszcsillagot, akivel remekül tud együtt dolgozni. – Temesvári Andreát még korábbról ismerem versenyekről, aztán a brazíliai siketlimpia előtt megkerestem, tud-e segíteni a felkészülésben, mondta, hogy igen, már harmadik éve dolgozunk közösen. Jól működünk együtt, ő ugyan most nem tudott velem tartani az Australian Openre, viszont minden nap beszéltem vele telefonon, folyamatosan adta az instrukciókat, mire figyeljek – osztotta meg a friss bajnok, aki immár Budapesten készül, hétfőtől péntekig a Budai Tenisz Centrumban edz, hétvégére hazautazik Debrecenbe, ahol eljár a helyi együttes tréningjeire, ugyanis a csapatbajnokságban együtt játszanak, így szükség is van az összhangra köztük.

Máthé Gábor és edzője, Temesvári Andrea

Forrás: Máthé Gábor-archív

– Korábban is gyakran jártam Pestre, főként a nagyobb világversenyek előtti két-három hónapban már ott készültem, de immár gyakorlatilag ott is élek. Az elején kissé szokatlan volt az új környezet, nem a komfortzónában edzettem, nem a saját lakásomban éltem, pihentem. Idővel aztán belerázódtam, már otthonosabban érzem magam a fővárosban is – árulta el, majd arra is választ adott, van-e hiányérzet benne, ha visszatekint eddigi pályafutására.

– Most vagyok a csúcson, a fénykoromat élem. Minden összeállt, csak annyit sajnálok, hogy ez nem korábban jött el. Fontos, hogy az ember a pályán, edzések alatt, és a hétköznapokban is jól érezze magát, ez most mind megvan. De így is örülök, hogy egyáltalán ez megadatott számomra.

A 2025-ös tokiói siketlimpiáig tervezem, hogy ilyen magas szinten űzzem a versenysportot, utána komolyabban is belevágnék az edzősködésbe, már korábban is belekóstoltam, és jelenleg is tartok órákat.

Most vagyok életem formájában, de még ettől is van fentebb, szeretnék még jobbá válni, tovább fejlődni. A tervem, hogy több külföldi és hazai ATP pontadó versenyre eljussak, és kipróbáljam magam – vallott céljairól a teniszező, aki korábban inkább defenzív játékosnak tartotta magát, de mióta Temesvári Andreával készül, sokat gyorsult a játéka, mára az agresszív játékstílust képviseli.

Szívesen olvas, és múzeumba is jár

Gábornak, ha a versenyek és edzések mellett akad egy kis szabadideje, azt aktív pihenéssel tölti, illetve találkozik a szüleivel, a barátaival, netán órát tart hallássérült gyerekeknek.

Emellett sokat olvas, a sporttémájú könyveket kedveli a legjobban, de filmezni is szeret, bármit megnéz, filmeket, sorozatokat, valamint a teniszmeccseket is kedveli. A fotózás is mindig érdekelte, az élete része volt, ami nem is csoda, hiszen édesapja, Máthé András fotóművész révén ebben a közegben nőtt fel. Rendszeresen jár kiállításokra, múzeumba is, örömét leli a művészetben.

A magánéletével kapcsolatban megtudtuk, pillanatnyilag nincs párja, az élete jelenlegi szakaszába nem is férne bele egy komoly kapcsolat, azonban bízik benne, ez is megadatik majd neki, szeretne családot, gyerekeket.

KSZD