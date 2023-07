A DEAC évadzáró gálán méltán került az Év sportolója díj Máthé Gáborhoz. A kiváló teniszező az Australian Open hallássérültek számára kiírt versenyének megnyerését követően salakon is brillírozott és Párizsban, a Roland Garroson is letette névjegyét. A nemzetközi tornák mellett a hazai viadalokon, az épek között is rendre esélyeshez méltóan szerepel – jelenleg kilencedik a hazai ranglistán – és a DEAC férficsapatának egyik erőssége.

A rövid nyári pihenő után már az új szezonra készül, többek között a Krétán szeptember 23-án kezdődő, hallássérültek számára rendezett tenisz-világbajnokságra. Folyamatosan ingázik Debrecen és Budapest között, és ha itthon van, siket gyerekeknek tart edzéseket. A DEAC honlapja vele készített interjút.

A sikereknek köszönhetően olyan sok interjút adtál az utóbbi időben, hogy nem vagyok könnyű helyzetben, ha újdonságot akarok kérdezni. A fokozott médiaérdeklődést jól bírod?

Helytállok. Számítottam rá, hogy a nemzetközi eredmények után a sajtó többet keres majd, de ezt is tanulásnak fogom fel. Minden egyes nyilatkozat egy újabb lépcsőfok az életemben.

Váratlanul ért, amikor a DEAC évadzárón szólítottak a színpadra, hogy vedd át az év játékosának járó díjat?

Meglepett, mert ritka, hogy egy hallássérült, vagy egy fogyatékos sportoló az épek között kap egy ilyen elismerést. Büszke vagyok, és köszönöm a klubnak, hogy rám esett a választás.

Az eredményeiddel rászolgáltál erre.

Valóban egy sikeres szezon van mögöttem. El is fáradtam, kicsit leamortizálódott állapotba kerültem. Hétvégén általában itthon vagyok Debrecenben, de a hétköznapok nagy részét Budapesten töltöm, ahol remekül fel lehet készülni, a körülmények is ideálisak, de hiányzik az, hogy a saját ágyamban alhassak, hiányoznak a szüleim, a barátaim. Ott csak a négy fal vesz körül. A komfortzónámon kívül vagyok, és talán ez, valamint a folyamatos ingázás az oka, hogy most a szezon végére hullámvölgybe kerültem mentálisan és fizikálisan egyaránt.

Akkor itt az ideje pihenni egy kicsit, nem?

Le is teszem az ütőt, és utána irány a Balaton. Öt napot ott töltök, de még utána sem térek rögtön vissza a teniszpályára, két hét teljes pihenőt adtam magamnak.

De azért a balatoni út előtt még tartattál egy edzés a kicsiknek, akikről azt lehet tudni, hogy a sorstársaid.

Három évvel ezelőtt kezdtem el siket gyerekekkel foglalkozni. Itt Debrecenben, a DEAC Sportcampus teniszpályáin edzem őket. A sport megszerettetése a cél, de igyekszem a versenysport felé is terelni őket és segíteni, hogy beilleszkedjenek a társadalomba.

