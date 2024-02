A Sensirion Hungary Kft. első üzemének alapkövét 2020-ban tették le, az üzem 2021-es átadása óta olyan léptékben fejlődött az elmúlt három év alatt, hogy a központ további bővítésről döntött. Ennek megfelelően a digitális mikroszenzorok és rendszerek vezető gyártója 7 ezer négyzetméterrel bővíti a már meglévő 5 ezer négyzetméteres debreceni gyártóüzemét. A beruházás első üteme várhatóan év végére, míg a 2. ütem 2025 első negyedévére valósul meg, ez jelentős mértékben növeli az érzékelőmodulok gyártási kapacitását.

Az új gyáregység február 6-i alapkőletételén Papp László, Debrecen polgármestere arról beszélt, a Sensirion nagyon sok tekintetben egy különleges érték a város életében. Mint mondta, egy olyan vállalat képviseletében van jelen és ad munkát sok debreceninek, mely vállalat leginkább illeszkedik Debrecen gazdaságfejlesztési stratégiájához. Emlékeztetett: a 2000-es évek elején született meg a döntés, hogy preferálják a magas hozzáadott értékű cégek jelenlétét, ebben a tekintetben a Sensirion az egyik legkomolyabb partnere Debrecennek – szögezte le. Papp László visszaigazolásnak nevezte ezt a napot; részben azt mutatja, hogy a Sensirion döntéshozói 2020-ban jól döntöttek, amikor Debrecent választották.

Papp László, Debrecen polgármestere

Forrás: Kiss Annamarie

A fejlesztés elindítása olyan időszakban történt, amikor a világ komoly kihívásokkal nézett szembe, a világjárvány nem kedvezett a gazdaságfejlesztési elképzeléseknek, de a vállalat hitt Debrecenben. Bízom benne, hogy ez a második ütemű fejlesztés egy visszaigazolása annak, hogy jó döntés született jó néhány évvel ezelőtt

– húzta alá, majd kitért arra, is, hogy a vállalat Ábrahám László személyében egy olyan vezetőre bízta a gyáregységet, akivel több mint két évtizede együtt építik Debrecen gazdaságát. Papp László arra is kitért, a két üzem megépítése összesen 9-10 milliárd forintnyi fejlesztési értéket képvisel, a mostanival pedig megduplázza a helyben foglalkoztatottak számát is, mely jelenleg 100 fő.

Debrecenben megkaptak mindent, amire szükség van

Jean-Francois Paroz, Svájc nagykövete köszöntőjében többek a cívisváros és Svájc kapcsolatáról beszélt, kiemelve a Wunderbar Fesztivált, majd megköszönte Debrecen együttműködését. A nagykövet kitért arra, hogy a magyar és a svájci kormány is célul tűzte ki, hogy erősítsék a gazdasági kapcsolatot a két ország között. Mint mondta, nagy örömére szolgál, hogy a Sensirion egy második otthonra talált Debrecenben, és segít fejleszteni „a magyar Genfet”.

Franziska Brem, a Sensirion cégcsoport termelési tevékenységekért felelő alelnöke beszédében kiemelte, a második alapkőletétel visszaigazolja, mennyire fenntartható és jó döntés volt az első üzem megépítése Debrecenben. Mint mondta, a város sok mindent kínál a cégnek, többek között az infrastruktúrát, a gazdaságot és a fejlesztési lehetőséget, illetve magasan képzett munkaerőt.

Franziska Brem, a Sensirion cégcsoport termelési tevékenységekért felelő alelnöke

Forrás: Kiss Annamarie

Büszkék vagyunk a helyi csapatra, akik lehetővé tették a második fázis megvalósítását. Nagyon jól képzett csapatra számíthatunk itt, mivel tapasztaltak és elkötelezettek, így minden probléma nélkül, magabiztosan tudjuk, hogy sikerre fogják vinni a vállalatot

– hangsúlyozta. Kiemelte, fenntartható, tudatos módon tervez és építkezik a Sensirion. Debrecenben autóipari és orvosi termékek gyártásával foglalkoznak, mind a két irány megköveteli a magas technológiai fejlettséget és a kiemelkedően jó minőséget. Köszönetét fejezte ki a helyieknek, hogy ezt lehetővé teszik, majd bizakodóan említette meg a harmadik fázis megépítését is.

Fenntartható módon működik a Sensirion

Török Imre, a Sensirion Hungary Kft. karbantartási és infrastrukturális vezetője ismertette,

a jelenlegi 5 ezer négyzetméteres gyártóüzemet több mint 7 ezerrel bővítik, ezzel jelentősen növelik az érzékelő modulok gyártási kapacitását. Nemcsak irodai és gyártóüzemi részekkel, hanem egy korszerű logisztikai központtal is bővül a gyár.

– Nagyon elégedettek vagyunk a debreceni gyártóüzem teljesítményével – tolmácsolta Patrick Good, a Sensirion karbantartási és infrastrukturális igazgatójának szavait.

Ez a bővítés fontos lépés annak érekében, hogy folyamatosan szállíthassunk ügyfeleinknek magas minőségű érzékelő modulokat elegendő mennyiségben a jövőben is. A Sensirion egy globális vállalat, termékeit több mint 100 országba szállítja. A debreceni gyártóüzem-kapacitásbővítési döntése az elmúlt évek pozitív tapasztalatára és a várható érzékelő modulmegoldások iránti növekvő keresletre épül

– húzta alá.

Török Imre, a Sensirion Hungary Kft. karbantartási és infrastrukturális vezetője

Forrás: Kiss Annamarie

Török Imre arra is kitért, az új épületet a meglévőhöz kapcsolják, és a Sensirionnál központi szerepet játszó fenntarthatóság szempontjából is integrálódik a meglévő rendszerbe. A stäfai gyártóüzemhez hasonlóan a debreceni létesítményt is úgy tervezték és építették meg, hogy teljesen fosszilis energiaforrásoktól mentes legyen. A gyártáshoz csak villamos energiát használnak, ennek az energiának negyedét helyben állítják elő napelemekkel.

A jövő iparágát képviseli

A bővítés az előző ütemhez hasonló módon, egy úgynevezett build to suite konstrukció keretében, a Szinorg Universal Zrt. és a Xanga Investment & Development cégcsoport közös befektetésében valósul meg közel négy és félmilliárd forintból.

Herdon István, a Xanga cégcsoport vezérigazgatója arról beszélt, Debrecenben napjainkban óriási volumenű és értékű beruházások folynak. Mint mondta, ez a fejlesztés nem a volumenében kiemelkedő, de ennél az alapkőnél érdemes egy pillanatra megállni.

A Sensirion képviseli azt az iparágat, amit mindig emlegetünk: korszerű technológiával rendelkezik, magas hozzáadott értékű, innovatív termelő vállalat. A szenzortechnológia a jövő iparága, sikerre van ítélve

– jelentette ki.

Időutazásra hívta a jelenlévőket Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetője. Úgy fogalmazott, az első alapkőletétel egy nagy kaland volt, hiszen egy Sensirion méretű cégnek nem mindegy, hogy sikeres lesz-e. De az, hogy már a második ütem kezdődhet, azt bizonyítja, hogy sikeres volt. Az ünnepi beszédek után elhelyezték az új üzem alapkövét, majd gyárlátogatásra hívták a jelenlévőket.