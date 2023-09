Első európai leányvállalata, a Sensirion Hungary Kft. két éve működik Debrecenben, a Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Parkban. A dinamikusan fejlődő, mégis emberközpontú high-tech vállalatnál már több termékvonal gyártása és fejlesztése is zajlik, amely igazolja az itt végzett munka kifogástalan minőségét. A rengeteg új termék gyártásának köszönhetően a 2022-es árbevétel meghaladta az 1,6 milliárd forintot.

Dr. Ábrahám László, a Sensirion Hungary Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a cégnek több mint húsz auditon kellett eredményesen megfelelnie. Többek között az autóipari, ún. IATF auditon is jól szerepelt a Sensirion, amely lényegében megteremtette a lehetőséget arra, hogy autóipari termékeket is beszállíthassanak.

A szakembert külön büszkeséggel tölti el, hogy ezeket a mérföldköveket úgy sikerült elérniük, hogy a debreceni csapat átlagéletkora mindössze 32 év. Hozzátette: meggyőződése, hogy a robotokkal már gyermekkorban érdemes megismerkedni, mert így lehet minél több motivált, a természettudományok irányába fogékony fiatalt kinevelni.

Dr. Ábrahám László ezért is indította el az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló egyedülálló ismeretterjesztő sorozatát „A robotok már a spájzban vannak” címmel. A Sensirionnál a közelmúltban olyan automatizált gépsorokat helyeztek üzembe, ahol a robotok - mesterséges intelligencia igénybevételével - az autóipari pára-és hőmérséklet szenzorokat rendkívül gyorsan, illetve hatékonyan tesztelnek, mérnek, szortíroznak és a típusnak megfelelően címkéznek.

Azt látom, hogy mind az anyavállalat, mind a piac felől is erős a bizalom irányunkba

– hangsúlyozta az ügyvezető. Az új projekteknek, az új vevőknek és új technológiáknak köszönhetően, néhány év alatt a debreceni munkahelyek száma a jelenlegi kilencven főről megközelítőleg az ötszörösére fog növekedni. Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg is várják a jelentkezőket a nyitott pozícióikba, például gépkarbantartókat, technikusokat és operátorokat is keresnek kimagasló fizetéssel és juttatásokkal. A cég honlapján, a www.sensirion.hu oldalon érdemes figyelni az elérhető pozíciókat.

