A közelmúltban fontos változásra lehettek figyelmesek a debreceni néptáncos közösség mindennapjait követők: Takács Zoltán személyében új tánckarvezető lett a Debreceni Hajdú Táncegyüttes csapatánál. A fiatal, mindössze húsz esztendős táncos rögtön a mélyvízben kezdett, ugyanis a nagy múltú együttes új műsora, az április 14-én bemutatott LélekTánc a szabadságért című táncszínházi produkció elkészítésében működött közre Furik Rita és Tiszai Zsuzsa mellett. Honnan indult és hova tart a fiatal néptáncos, Takács Zoltán tánckarvezető?

Takács Zoltán immár nem csak táncosa, de alkotója is a Hajdú Táncegyüttesnek

Forrás: Kiss Annamarie

Mint ahogy a legtöbb néptáncos, Zoltán is gyermekkorában kezdte a „szakmát”. Az óvodai foglalkozásokat követően a tiszafüredi Pátria Alapfokú Művészetoktatási Intézményben, később a Tisza-tavi Alapfokú Művészeti Iskolában tanulta a néptáncot. A Hajdú Táncegyüttes utánpótlásához középiskolásként csatlakozott. – A Hajdúval már korábban kapcsolatba kerültem, versenyeken találkoztam itteni táncosokkal, majd ellátogattam táncházaikba, rendezvényeikre. Nagyon nyitottak voltak felém, a közösség mondhatni magával ragadott. Egy összeszokott csapat volt már akkor is, de hamar befogadtak maguk közé – idézte fel a kezdeteket.

Nem telt úgy nap, hogy ne próbált volna Takács Zoltán

Hosszabb, intenzívebb próbák fogadtak a Hajdúban, mint amilyenek Tiszafüreden voltak, de szerencsére sikerült megszoknom. Az ifjúsági csoportban kezdtem, de hamar a felnőtt együttesbe kerültem, amely megint egy magasabb szintet jelentett. Tiszafüreden nagyon jó alapokat kaptam, itt pedig a lehető legjobbat igyekeztek kihozni belőlem

– emlékezett vissza. Már általános iskolás korában is kipróbálta magát néptáncversenyeken, melyeken ért el sikereket, majd a Hajdú táncosaként is megkapta a bizalmat felkészítő tanáraitól. Megmérette magát többek között a Cívis Cuhárén, regionális és országos versenyeken. Kétszer indult az Országos Ifjúsági Szólótáncversenyen, melyen mindkét alkalommal a legmagasabb értékelést, az Ezüstpitykés Táncos elismerést érdemelte ki. Emellett – a szintén nívós – „A te lábad fűzfavessző” országos ifjúsági legényesversenyen Aranybojtos Táncos lett. Az Országos Szólótáncfesztiválon, 2021-ben a legkiemelkedőbb fiatal táncosnak járó elismerést, a Junior-díjat nyerte el.

Mindezek mellett a Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum és Kollégium (illetve annak jogelődje) diákja volt, rendszeresen látogatta az ifjúsági és a felnőtt együttesek próbáit Debrecenben, valamint hazajárt Tiszafüredre is, az ottani tánccsoport próbáira; továbbá rendszeresen voltak fellépései ezekkel az együttesekkel.

Sűrű napjaim voltak, de jól viseltem, sőt, élveztem. A tánc kikapcsol, így inkább feltöltődésként éltem meg a próbákat, fellépéseket. Természetesen a középiskolában is igyekeztem a legjobbat kihozni magamból, nem elhanyagolni a tanulást

– fogalmazott Zoltán.

A 70 éves Debreceni Hajdú Táncegyüttes Jubileumi Gálaműsora

Forrás: Napló-archív

Informatikusból a néptánc pedagógusa

– Bár érdekelt az informatika, a középiskolai szakom, de nem tudtam azt elképzelni, hogy felnőttként napi 8-10 órában egy irodában dolgozzak. A tánc érdekelt, éreztem, hogy ezt akarom folytatni, ezért a Táncművészeti Egyetemre nyújtottam be a jelentkezésem, táncos és próbavezető szakra. Kemény időszak volt az akkor: a felvételin, érettségin helyt kellett állnom, mellettük pedig ott voltak a műsorok, de nem bántam egy percig se, hogy ezt bevállaltam – emlékezett vissza. Jelenleg másodéves az egyetemen, s szeretné az ott megszerzett tudást minél jobban a Hajdú csoportjaiban végzett munkájában hasznosítani.

A hivatásos karrier sok fiatal néptáncos számára egy cél, egy álom. Sokáig engem is vonzott, de amikor elkezdtem tanítani gyerekeket, a közös munka sikere, az öröm az arcukon, a hála, amit kapunk tőlük, sokkal másabb motivációt adtak, mint az egyéni sikerek

– fejezte ki Zoltán.

Először gyerekeket tanított néptáncra

Tavaly januárban kezdte el tanítani – mint pedagógiai asszisztens – az első csoportját, ötödik-hatodik évfolyamos gyerekeket. Elmondta, igyekszik jó kapcsolatot kialakítani velük, megérteni őket, ugyanis a mai fiatalok már nem úgy gondolkodnak, vélekednek a néptáncról, a közösségről, mint ezelőtt tíz évvel.

– Az elején az volt a célom, hogy ne csak szakmailag, de hangulatában is jó próbákat tartsak. Most is tanítom őket, jó csapat kovácsolódott össze az elmúlt közel másfél év alatt – jegyezte meg. A befektetett munkát és eredményét az együttes vezetősége is felismerte, ugyanis később a 7-9. évfolyamos diákok alkotta gyerekcsoportot és az ifjúsági együttest is Zoltánra bízták. Utóbbiról elmondta, az ottaniaknál alig néhány évvel idősebb, de örül, hogy velük is megtalálta a közös hangot. Tavaly szeptemberben lett a felnőtt együttes tánckarvezető-asszisztense is, majd idén április 14-től hivatalosan is a tánckarvezetője.

A 70 éves Debreceni Hajdú Táncegyüttes Jubileumi Gálaműsora

Forrás: Napló-archív

A néptáncszakma legnagyobbjaival dolgozhatott

Április 14-én egy új műsorral, a LélekTánc a szabadságért című táncszínházi előadással jelentkezett a Hajdú Táncegyüttes. A darab rendezője Furik Rita volt, de az alkotók között ott volt Tiszai Zsuzsa művészeti vezető mellett Takács Zoltán is. – Nagyon jó volt ilyen ismert és elismert szakemberekkel dolgozni. Akadt bőven feladatom, de mindet nagyon élveztem. Megtisztelő volt egy ilyen alkotói folyamatban részt venni – mondta Zoltán.

A Furik Ritával közös munkáról elárulta, fiatal fejjel elsőre nehezen tudta megérteni azt a gondolkodásmódot, amivel a neves koreográfus műsorokat alkot. Megosztotta azt is, a műsor egy-egy részeinek a megkoreografálást bízták rá.

– Rengeteg munkát kellett belefektetnem, hogy a lehető legjobbat tudjam a színpadra vinni. Persze mindig van hova fejlődni, de úgy érzem, sikerült megvalósítani azt, amit elképzeltem. Sokat segített, hogy a táncosokkal nagyon jól együtt tudtunk dolgozni – tette hozzá Zoltán. A jövőjével kapcsolatban elmondta, szeretne aktívan részt venni az együttes 80. születésnapjára tervezett műsorban, programban (a Hajdú Táncegyüttes 2023-ben ünnepelte alapításának 70. évfordulóját – a szerk.); bízik benne, nagyon sok gyereknek és felnőttnek adhatja még át a magyar néptánc szeretetét.

Úgy képzelem el magam 5-10-15 és 30 év múlva is, mint most: táncolok, tanítok, koreográfiákat készítek és szeretem azt, amit csinálok

– összegezte.

A Hajdú Táncegyüttes LélekTánca: