A hétvégén rendezték meg a Hajdúböszörményi Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál és Hajdú -Bihar Vármegyei Örökség Néptánctalálkozót. A versenyen a hajdúnánási Cifraszűr Néptánc Egyesület több csoportja is megmérette magát – számolt be közösségi oldalán a civil szervezet. Bronz minősítést a Cserge Néptánccsoport, ezüst minősítést az Aranyvessző Néptánccsoport kapott. Arany minősítést ért el a Hajnalfa Néptánccsoport és kiemelt arany minősítést – a mezőnyben egyedüliként – a Bocskai Apródjai Néptánccsoport. Mindemellett a zsűri több különdíjat is kiosztott a hajdúnánási táncosoknak és csoportoknak, köztük Dósa Bátornak, a Hajnalfa Néptánccsoportnak, a hajdúnánási táncműhelynek és Márton Attilának, az egyesület elnökének.