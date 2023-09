A Debrecenbe újonnan betelepülő cégek és régi vármegyei vállalkozások is képviseltetik magukat a Napló Állásbörzén. A legtöbben a műszaki területen dolgoznak, de van mezőgazdasági, élelmiszeripari és munkaerő-közvetítő cég, valamint kitelepült a rendőrség és a Debreceni Szakképzési Centrum egy-egy standdal. Bármilyen munkát keresnek az érdeklődők, az állásbörzén kaphatnak hozzá segítséget. A rendezvény kiemelt partnere a BMW Group Gyár Debrecen, fő támogatói a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) és a Sensirion Hungary Kft.

– A munkavállalókat két dolog motiválja. Egyik a fizetés, és bár olyan bér nincs, hogy „minél több”, de van olyan, ami a szükségleteinkhez elfogadható. A másik dolog nem mutatható meg számokban: az ember a biztonságot keresi, amikor munkát vállal. Ezt az adja, hogy ha bemegy, tudja, mi a dolga, képes azt elvégezni; minden eszköze megvan a feladatok végrehajtásához, továbbá nem hagyják magára, amikor problémája van.

Ma a munkavállalás világából a biztonságérzet hiányzik: annyira felgyorsult, hogy ha valaki beáll, azonnal termelnie kell. Ott és akkor nagyon hamar meg kell tanulnia, amit addig nem tanult meg

– fejtette ki Tapolcai Zoltán, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztályának vezetője. Hozzátette, éppen ezért a munkáltatóknak is nagyon nehéz újabb munkatársakat találni.

Tapolcai Zoltán

Forrás: Kiss Annamarie

Naponta kell megújulni, de ez az érzés az átlagos munkavállalóban még nincs benne. Ma ezt az üzenetet szeretnénk átadni a munkabvállakóknak és munkáltatóknak is – tette hozzá.

Van miből választani

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke emlékeztetett, 2010-ben egészen máshogy nézett ki a munkaerőpiac: a foglalkoztatási ráta 44,9 százalék volt, ma 71,9 százalék, míg a munkanélküliség 13,7-ről 6,1 százalékra csökkent. Ma már a munkáltató versenyez a munkavállalóért – jegyezte meg.

Mint kifejtette, a rendszerváltás utáni 30 évben kettészakadt az ország, innen nyugatra vándoroltak a munkavállalók a magasabb bérért. 2010 után azonban számos technológiai fejlesztés érkezett régiónkba, ami új lehetőségeket nyitott foglalkoztatás és képzés tekintetében is. – Akinek ma munkája van, egzisztenciát is tud építeni. Az utóbbi években számos vállalat települt a vármegyénkbe, kiemelten Debrecenbe. Ma a foglalkoztatási piac húzóágazata Debrecen, szívja magába a hajdú-bihari településeken lévő munkaerőt. A következő évek fontos feladata lesz, hogy a még inaktívakat felkutassuk, motiváljuk. Már ez év végétől egy 5,5 milliárd forintos foglalkoztatási támogatási rendszert kezdünk üzemeltetni ezzel a céllal – mondta Pajna Zoltán.

Pajna Zoltán

Forrás: Kiss Annamarie

Az oktatás a kulcs

Papp László, Debrecen polgármestere megosztotta: örömmel tapasztalja, hogy sokan vannak a rendezvényen, ami sikeres és komoly érdeklődés mellett zajlik.

Felidézte az elmúlt évek gazdaságalapú városfejlesztési stratégiáját, mely révén nagyon sok gyártókapacitás települt Debrecenben, és mely rendkívüli mérétkben megmozgatta a munkaerőpiacot. Azt is megjegyezte, európai léptékben is óriási működő tőke érkezett, mintegy 12,5 milliárd eurónyi, ez több mint 16 ezer új munkahelyet jelent, ami komoly lehetőség és kihívás is.

– Az elmúlt időszakban felmerült egy vita, hogy honnan lesz ennyi munkaerő.

A célunk világos: Debrecen városvezetése nem külföldi munkaerő idetelepítésével akarja ezt megoldani, hanem az iskolapadban.

Ezért folyamatosan növeljük Debrecen közép- és felsőfokú oktatási rendszerét méreteiben, illetve új képzések indulnak, melyek reflektálnak a debreceni gazdaság változásaira – hangsúlyozta a polgármester.

Papp László polgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Elmondta, egy hamarosan kezdődő program plusz kollégiumi férőhelyek építését és több intézmény bővítését eredményezi, hogy minél több diákot tudjon Debrecen fogadni. –

Ma úgy emlegetik Debrecent, hogy félnek tőle, mert elszívja a munkaerőt. Én azt mondom, visszaszívja, amit az elmúlt 3 évtizedben elveszített

– tette hozzá.

– Az egyéni versenyképesség záloga a tudás, amit ma megszerzünk, és amit holnap gyarapíthatunk. A DSZC feladata támogatni ezt, hogy a munkaerőpiacon minél sikeresebbek legyünk – jelentette ki Tirpák Zsolt, a DSZC kancellárja. – Intézményünk egy rendkívül kivételezett helyzetben van: Debrecent dinamikus fejlődés, folyamatos gyarapodás jellemzi, mely jövőt ad a szakképzésnek és a polgároknak. Előbbi pezsgő gazdasági környezet nélkül nem is értelmezhető.

Tíz éve nem tudtuk biztosan megmondani, hogy hol fog hasznosulni a megszerzett tudás, ma sok helyen, de főleg Debrecenben hasznosul. Amikor a szakmatanulást népszerűsítjük a fiatalok körében, akkor biztos jövőt kínálunk nekik

– hangsúlyozta.

Tirpák Zsolt kancellár

Forrás: Kiss Annamarie

Fontosnak tartja, hogy a szakmát a duális partnereikkel együtt tanítják, így amikor a diákjaik a munkaerőpiacra kilépnek, használható, versenyképes, friss tudással rendelkeznek.

– A rendezvényre érkezettek kíváncsiak arra, milyen új kihívások lehetnek egy másik munkahelyen, hogyan tudnák ott jól érezni magukat, milyen pozícióban tudnának megfelelni.

Sokan nem is képzelik, milyen lehetőségeket tartalmaz egy-egy beruházás, melyekben Debrecen bővelkedik

– mondta Gábor Éva, a BMW Group senior marketing és HR szakértője. – Fontos, hogy legyünk nyitottak, legyünk tisztában a képességeinkkel és a fejlődési lehetőségeinkkel. 2019-ben kezdtünk együttműködni a DSZC-vel, és idén szeptembertől 100 szakképzős diákunk van, ami megerősíti azt, hogy az iskolapadokból szeretné Debrecen feltölteni a munkahelyeket. Komoly üzenet, hogy nagy a bevonzó, és remélhetőleg a megtartó képessége is a régiónak. Debrecen nem kiüríti, hanem megtölti az Alföldet! – vélekedett.

Vass Kata, a Hajdú-bihari Napló főszerkesztője elmondta, ez a kilencedik Napló-állásbörze; az elmúlt évek tapasztalata szerint egy-egy ilyen rendezvényen több ezren vettek részt. Ez a mostani is is remek alkalom, hogy a kereső felmérje a terepet, a munkáltató pedig bemutatkozzon.

Vass Kata főszerkesztő

Forrás: Kiss Annamarie

Debrecenben és Hajdú-Biharban is rengeteg állás keres gazdát. Mi ebből kínálunk egy nagyobb szeletet

– tette hozzá.

A Napló Állásbörze 29 kiállítóval várja az érdeklődőket egészen 16 óráig a Debrecenben, a Lovardában.

29 kiállító várja az álláskeresőket

Forrás: Kiss Annamarie

Cikkünk frissül!