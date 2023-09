A szakképzés akkor értelmezhető, ha világos jövőképet tudunk megfogalmazni. Tíz évvel ezelőtt Debrecenben még közel sem volt olyan pezsgő és sokszínű gazdasági környezet, mint ami az elmúlt időszakban kialakult. Az építőipartól kezdve a járműiparig, minden ágazatban a fejlesztés mellett döntöttek a vállalatok. Ennek köszönhetően számtalan újabbnál újabb pozíció nyílt, amelyekre jelenleg is munkavállalókat keresnek a cégek.

A pályaorientációs és szakképzést népszerűsítő programjainkban már a gazdasági partnereinkkel közösen jelenünk meg, és ajánlunk olyan szakmákat, ahol a tudás hasznosítható.

Egy mechatronikai technikus esetében például meg tudjuk mutatni, hogy egy gyárban ő az egyik legfontosabb munkavállalói szereplő, hiszen ez a szakma a robottechnológia, az informatika, az elektronika és a gépészet együttműködésével valósul meg. Elméletben ezt talán nehezebb értelmezni, ezért a siker érdekében vállalati környezetben prezentáljuk – fogalmazott Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum kancellárja.

A DSZC dinamikus fejlődésének köszönhetően tudott alkalmazkodni ahhoz a gyorsan változó gazdasági környezethez, amely a várost jellemzi. – Az első befektetési tárgyalások egyikén már ott volt a szakképzési centrum menedzsmentje, így gazdasági szereplők igényeit lehetőségünk volt időben tanulmányozni és értelmezni. Ennek megfelelően fejlesztettük a szakképzésünket:

új szakmai lehetőségeket nyitottunk, bizonyos szakmákat megerősítettünk, bővítettük a képzési lehetőségeket, illetve bevontuk a gazdasági szereplőket a szakemberek képzésébe.

Igyekszünk színvonalas szakmai tartalmat nyújtani azoknak, akik nálunk akarnak tanulni. Az elmúlt időszakban a fokozatos szellemi építkezés időszakában voltunk, és vagyunk jelenleg is, ugyanakkor a jövő is erről fog szólni. 7500 főről közel 12 ezer főre nőtt a tanulói létszámunk, amit gyarapítani szeretnénk. Egyre nagyobb régióban tudjuk megszólítani a diákokat, akik a gazdasági szereplők jelenlétének köszönhetően is jövőképet látnak a városban – mondta Tirpák Zsolt.

Tirpák Zsolt kancellár

Igazodnak a sokszínű tanulói igényekhez

A DSZC intézményei széleskörű lehetőségeket kínálnak a tanulni vágyóknak. – A mai fiatalok már a modern kor gyermekei, akik nem jobbak és nem is rosszabbak, mint az előző generáció. Náluk a tudás másképpen értelmezett, mint húsz évvel ezelőtt. Ezeket a gyerekeket már eltérő módszerekkel kell megszólítani a szakmai oktatás során. Minden tanuló szeretne jó anyagi kondíciójú munkahelyet, de nem feltétlenül ez a legfontosabb.

A mai fiatalok izgalmas munkára, fejlődési lehetőségekre és rugalmas időbeosztásra vágynak. Az informatika és a turisztika ágazat nagyon közkedvelt, de sokan érdeklődnek a gépészet iránt is. Az országban egyedüliként nálunk töretlenül népszerű a vegyipari képzés, de a közgazdasági kurzusokra is sokan jelentkeznek

– fejtette ki a kancellár, majd hozzátette, hogy a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

– A gyerekek közösségét két irányból közelítjük. Felmérjük, kik voltak kevésbé voltak sikeresek vagy motiváltak. A felzárkóztatásra szoruló tanulók számára különböző programokat kínálunk. A másik oldalon pedig a kimagasló teljesítményt nyújtó diákok állnak, akik egyre nagyobb számban érkeznek hozzánk. Ők különböző hazai és külföldi versenyeken vehetnek részt. A szakképzési centrum intézményeiben tehetségműhelyek működnek, ezekben igyekszünk a jó képességű diákok szellemi igényét kielégíteni. Tehetséges tanulóinkat a gazdasági partnereinkkel együtt támogatjuk. A DSZC több mint kétszáz duális partnerrel rendelkezik. Egy vállalati partner akár a teljes szakmai képzést elvégezheti, és felkészítheti a diákot a vizsgára, illetve olyan vállalat is van, ahol csak néhány gyakorlati órát tölt a tanuló. Ez mind szakmafüggő.

Azon tanulók, akik duális partnernél végzik a gyakorlati képzésüket, munkaviszonyban állnak és szakképzési munkaszerződést kötnek a céggel. Ezért a gyakorlati tevékenységért munkabért kapnak. Azok pedig, akik az iskolai tanműhelyben gyakorolnak, ösztöndíjat kapnak.

A partnercégek nem csak a diákok, hanem az oktatók szakmai támogatásában is közreműködnek – fejtette ki.

Sokakat vonzott a DSZC standja az idei állásbörzén

Forrás: Kiss Annamarie

Tudásélményt és jövőképet kell adni a fiataloknak

– A jövőkép felvázolásával tudjuk leginkább motiválni a továbbtanulni vágyó diákokat.

A legnagyobb ösztönzőerő, hogy jelenleg nem tudnék olyan szakmát említeni, amiben ne tudnának elhelyezkedni a városban.

A fiatalok számára van egy rövid távú motiváló eszközünk is: mindenki ösztöndíjat kap, aki a szakképzésbe belép, már az ágazati alapoktatás során is. A felmérések szerint a tanulóknak példaképekre van szükségük. Ez azt jelenti, hogy sok esetben a családi hagyományokat, vagy a barátok, ismerősök szakmai sikereit követve jelentkeznek egy szakképző intézménybe. A szakmai oktatás mellett igyekszünk karrier támogatást is nyújtani. Megmutatjuk, hogy a tudást milyen munkakörnyezetben hasznosítható, és hogyan lehet majd pénzre váltani. A magyar fiatalok kimagasló szakmai tudásuk ellenére kishitűek és gyenge az önmenedzselő képességük. Ebbe beletartozik az is, hogy sokan nem képesek versenyképes önéletrajzot írni. Ha valaki nem tudja megoldani a másodfokú egyenletet, attól még sikeres felnőtt lehet, de az nagy probléma, ha nem tudja hogyan kell megjelenni egy állásinterjún. Az oktatóinkat is fel kell készíteni, hogy az iskolai munka során erre nagyobb hangsúlyt fektessenek. Az a tapasztalatom, hogy ilyen téren a nyugat-európai diákok jól teljesítenek. Találkoztam külföldön olyan tanulókkal, akik szakmailag nem feltétlenül voltak hibátlanok, viszont az önmenedzselés területén kiválóan teljesítettek – hívta fel a figyelmet.

Az új szakképzési rendszerben már nem szakmát, hanem ágazatot választanak a diákok. Ezen belül van mozgási lehetőségük: dönthetnek arról, hogy mely szakmán belül szeretnének dolgozni. – Fontos, hogy a pályaorientáció tudatos folyamat legyen, és már az általános iskola ötödik osztályától induljon el. Lényeges, hogy minél több információt, élményt szerezzenek a gyerekek, és megalapozott döntés után kerüljenek be a szakképző rendszerbe. Ha valaki rosszul választott, azt időben kell jelezni, a kollégák részéről pedig fontos, hogy észrevegyék ezeket a jelzéseket, és elvégezzék a karrierkorrekciót.

A rendszer lehetővé teszi, hogy mindenki a helyére kerüljön, és sikeres felnőtt legyen.

– összegezte a kancellár.