– Érzékelhető az igény, hogy Debrecennek kereskedelmi szempontból is fejlődnie kell, ezen a téren el van maradva attól, ahol máshol tart. Nagyváradon sok kereskedelmi fejlesztés történt, és régiós súlyában ennek fontos szerepe van. A tervezett egység a városlakóknak és az azon kívül élőknek is nyújtja szolgáltatását. Látványterv alapján nem szabad ítéletet mondani. A Csokonai Színház első látványtervei is sok negatív véleményt hoztak, ma pedig az építész szakma és köz álláspontja is az, hogy előnyére újult meg a színház – fejtette ki a polgármester, hozzátéve, hogy funkció szempontjából szükség van a kereskedelmi típusú fejlesztésre.