A megyében zajló állami közlekedésfejlesztési beruházások aktuális helyzetét, beszámolókat tárgyalt pénteki ülésén a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlése. Mindezek mellett elfogadtak több stratégiai dokumentumot, valamint jóváhagyták a hivatal igazgatási rendjének a módosítását is.

Mint arról korábban hírportálunkon is beszámoltunk: a kormány több Hajdú-Bihar megyét is érintő útfejlesztést is felfüggesztett, melyről a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) beszámolójában tájékoztatta a közgyűlést.

A NIF képviselője előadásában elmondta, az utóbbi időszakban elkészült a 48-as számú út Debrecen-Nyírábrány szakasza; az M35 és 354. sz. főút új csomópontja, az M35 és Debrecen-Józsa csomópont, 33. sz főút Nyíl utca-Hadházi úti csomópontja és Komádi belterületén egy csomópont átépítése is. Mindezek mellett folyamatban van az M3–M35 autópálya görbeházi csomópontjának kivitelezése, amely körülbelül 45 százalékos készültségi szinten áll, hamarosan indulhat a 471-es út debreceni Mátyás király utca és Simon István utca közötti szakaszának a fejlesztése, amely várhatóan 2024 őszére készül el. Folyamatban van még a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (DÉNYGÖ) kialakításához kapcsolódóan a 33-as főút kétszer kétsávra bővítése a DÉNYGÖ és az M35 autópálya között. Ezeken kívül több előkészítés alatt álló projektről is szó esett.

A Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója, Szoták Zoltán az ülésen tartott beszámolójában összegezte az elmúlt években elvégzett munkálatokat, teljesített feladatokat, valamint az előkészítés és tervezés alatt lévő projekteket is. Saját kivitelezésben idén több mint 25 kilométer útszakaszt újítottak fel a megyében. A megyei közút igazgatója beszélt a közvilágítással kapcsolatos azon kormányrendeletről is, amely az önkormányzatoknak ad lehetőséget a települési közvilágításnak rendeletben történő szabályozására. Ezzel kapcsolatban tanácsolja, hogy a balesetek elkerüléséért a gyalogosátkelőhelyek megvilágítását ne korlátozzák, továbbá kerüljék azt a megoldást is, hogy minden második lámpatestet kikapcsolnak.

A Magyar Államvasutak beszámolója szerint, tervezett a vámospércsi vasútállomáson közös busz-vonat peron és autóbuszforduló kialakítása, a környezet rendezése mintegy 1 milliárd forint értékben. A Magyar Falu Program támogatásával teljes körűen felújítják Pocsaj-Esztár vasútállomások épületeit, valamint kisebb felújítást kapnak Sáránd, Konyár, Kismarja állomásai. Hadnagy Attila, a MÁV-Volán Csoport pályavasúti területi igazgatója a beszámolót kiegészítve elmondta: decembertől a 100-as vasúti vonalon FLIRT vonatok állítanak forgalomba, továbbá 2030-ig cél, hogy az autóbusz-flottát folyamatosan újítva, a járműpark átlagéletkorát a jelenlegi 11,1-ről 6-8 évre csökkentsék.

Kovács Miklós képviselő javaslatot tett a közlekedésfejlesztési beszámolókhoz kapcsolódó határozat kiegészítésére arra vonatkozóan, hogy a közgyűlés valamennyi Hajdú-Bihar megyét érintő, felfüggesztett projekt folytatása érdekében kezdje meg a tárgyalást a térségek országgyűlési képviselőivel és a magyar kormánnyal. A megyei közgyűlés tagjai pedig többek között köszönetüket fejezték ki a lakosok nevében az eddig elkészült beruházásokkal kapcsolatban, valamint a vasúti fejlesztéseknél felhívták a figyelmet arra, hogy az állami cég fordítson figyelmet a vasúti átkelőhelyek balesetmegelőzésére, biztonságára is az egyes vasútvonalak fejlesztése, gyorsítása során.

A meghívott települési képviselők közül többen is hozzászólással éltek. Ezek között szerepelt a vonat- és buszmenetrendek változásaival kapcsolatos kérés, útfelújításokkal és útkarbantartásokkal kapcsolatos lakossági észrevételek tolmácsolása, valamint köszönetnyilvánítás is az elvégzett fejlesztésekért. Czeglédi Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere felhívta a figyelmet, hogy az ország egyik legjelentősebb turisztikai településének úthálózata évek óta várja fejlesztését. Mint fogalmazott, hatalmas az átmenőforgalom és szinte az élhetetlenség határát súrolja egy-egy állami út belterületi kivezető szakaszának a forgalma.

A folytatásban a közgyűlés megismerte az MVM Csoport „Az MVM energetikai megoldásai a növekvő villamosenergia-árak elleni küzdelemben – a jövő energetikai fejlődési irányai” című tájékoztatóját; jóváhagyott több gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési stratégiai dokumentumot, tervet. A Magyar Szürkék Útja – kulturális, tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében uniós projekten belül 10 millió forintot csoportosítanak át Hortobágy önkormányzatának, továbbá jóváhagyta a közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Hivatal igazgatási szünetét, amely 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig tart majd.

BS