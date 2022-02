A beruházást ismertető szerdai sajtótájékoztatón elhangzott:

első ütemben állami forrásból a Debrecen és az Észak-nyugati Gazdasági Övezet közötti szakasz épülhet meg nettó 17 és fél milliárd forintból.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő a helyszínen elmondta: jelentős forgalomnövekedéssel számolhatunk a jövőben a 33-as főút bevezető szakaszán, de a beruházással nagyot javul majd a közlekedés dinamikája a város nyugati oldalán. Hozzátette, miután a fejlesztés része egy közúti híd (felüljáró) megépítése is, ezzel tovább egyszerűsödhet a közlekedés, hiszen jelenleg a látóképi elágazásnál lévő vasúti átjáró csak bonyolítja a haladást. A képviselő köszönetét fejezte ki a kivitelezőnek, hogy figyelembe vették a tervezés során a mezőgazdasági területek megközelíthetőségét.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő | Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

– A város évek óta zajló közlekedésfejlesztési programja újabb mérföldkőhöz érkezett – jelentette ki Papp László polgármester a beruházás helyszínén. Elmondta, a város legforgalmasabb bevezető útja a 33-as főút, amely az Észak-Nyugati Gazdasági Övezetnek köszönhetően még nagyobb szerepet kap a jövőben, ezért is fontos törekvés a nyugati bevezető út kapacitásbővítése. Az övezet gyarapodása a vasúti közlekedésben is megnövekedett forgalmat eredményez, ezáltal egy külön szintű csomópont kiépítése is a beruházás része. A városvezető emlékeztetett: a nyugati városrész fejlesztésének fontos eleme a korábban bejelentett Kishegyesi út átépítése. A 33-as főút átalakítása egy komplex program, ennek része a 108-as vasútvonal felett átívelő külön szintű, négysávos csomópont megépítése, egy kétsávos direkt ág kialakítása a gazdasági övezet irányába, továbbá a főút négysávosítása 2,2 km hosszan, illetve egy párhuzamosan futó gyalog- és kerékpárút létrehozása. Ez utóbbi a nyugati kerékpáros-úthálózatba kapcsolódik majd Kismacsnál. Papp László kiemelte: az átszervezett közlekedési rendszer kiterjed a mezőgazdasági területek megközelíthetőségére is. – Számos lakossági fórumon egyeztettünk a helyi gazdákkal, az ő szempontjaikat is figyelembe vettük a tervezéskor – jegyezte meg a polgármester. Ezzel összefüggésben a kismacsi Orgona és Napraforgó utcáknál jelzőlámpás kereszteződés épül ki, utóbbi teszi lehetővé a földterületek megközelíthetőségét az út túloldalán. A városvezető előrevetítette, a főút bevezető szakaszán útburkolat-javítások is megvalósulnak, valamint további két fejlesztés, a Csigekert-Szabó Lőrinc és az Árpád-tér-Rakovszky utcai csomópont átépítése is megvalósulhat a könnyebb, dinamikusabb közlekedés érdekében.

Nyul Zolán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese | Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese a műszaki paramétereket részletezve elmondta, a főút 2,2 kilométeres fejlesztéssel érintett szakaszán négy jelzőlámpás csomópontot is átépítenek, valamint kuriózumként említette, hogy a két közúti híd (felüljáró) háttöltésénél új technológiát alkalmaznak üveghab formájában, amely terveik szerint más beruházásoknál is visszaköszönhet majd. Nyul Zoltán megjegyezte továbbá, hogy a Balmazújvárost a 33-as főúttal összekötő 3316-os út fejlesztésének közbeszerzése az ajánlattételi szakaszba ért. Hangsúlyozta továbbá, jelentős kihívás lesz a forgalom fenntartása melletti munkavégzés. – Jelenleg előkészületek zajlanak a területen, március közepétől kezdődik az intenzív munka, amelynek elkészültét 2023. októberéig vállalta a Strabag Zrt.

MI

Borítókép: Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese (balról), Kósa Lajos országgyűlési képviselő és Papp László, Debrecen polgármestere | Fotó: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata