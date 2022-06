Szavai szerint a NIF 2021 július végén adta át a munkaterületet a kivitelezőnek, de már 2021 februárban elkezdődtek a munkálatok, mert „ami közmű csak van Debrecenben”, az itt mind megtalálható, beleértve például az informatikai kábeleket is. A villamos sem könnyítette meg a helyzetet, hiszen a Bem téren hozzá kellett nyúlni a felsővezetékekhez. – Rendkívül komplex fejlesztés volt, amely azonban könnyebben használhatóbbá, biztonságosabbá tette ezt a két csomópontot, és bízom abban, hogy hosszú távon szolgálja a közlekedők érdekeit – hangsúlyozta a városvezető.

Juhász Zoltán

Forrás: Kiss Annamarie

Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese elmondta, a fejlesztésnek célját tekintve fontos eleme volt, hogy a Nyíl utca – Hadházi út kereszteződésének jelzőlámpáit összehangolják a a Bem téri lámpákkal, így növelve a szakasz áteresztő képességét. Megjegyezte, a jobbra kis íves kanyarodósávok kialakítása is növeli az áthaladás hatékonyságát. A projekt összetettségét néhány adattal illusztrálta: ezen a viszonylag kis területen több mint 12 ezer négyzetméternyi felületen történt beavatkozás; 2,5 kilométenyi hosszban helyeztek el szegélykövet, 1700 köbméter aszfaltot építettek be. – A NIF-nek az utóbbi időszakban ez az ötödik debreceni beruházása. Köszönet illeti az önkormányzati dolgozókat, a kivitelezőt és a közlekedőket is, valamennyien hozzájárultak ahhoz, hogy zökkenőmentesen, szűk egy év alatt megvalósulhasson a beruházás. Egy élhetőbb, hatékonyabb csomóponti környezet jött létre – összegzett.

Elhangzott: a teljes költség 1 milliárd 150 millió forint volt, ebben benne vannak a közműkiváltások is, a nagyobb rész a Bem téri munkákat fedezte.

Papp László elmondta még, hogy a közlekedésfejlesztés folytatódik, a közbeszerzés lezárulta után, várhatóan ősszel elkezdődhet a Szabó Lőrinc utca – Csigekert utca – Füredi út csomópont átépítése, továbbá jövőre indulhat az Árpád tér átalakítása is.

SzT