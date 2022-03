A 48-as főút Debrecen és Nyírábrány közötti szakaszán 24,9 km hosszon a meglévő 2x1 sávos útszakaszon 11,5 tonnás burkolat-megerősítést és -szélesítést végeztek. A mai naptól a főút főpályája teljes szélességében használható, és a forgalomkorlátozások jelentős részét megszüntették

– derült ki a szakasz zárórendezvényén, szerdán.

Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter úgy fogalmazott, Magyarország világos célokat tűzött ki maga elé. – Az egyik cél az volt, hogy minden polgárnak – bármilyen kis településen is él – legyen módja arra, hogy a lakóhelyétől legfeljebb fél óra leforgása alatt érjen el a gyorsforgalmi úthálózat valamelyik pontjára. Illetve cél volt az is, hogy a gyorsforgalmi úthálózat minden eleme érje el az országhatárt, hogy a két oldalon élő közösségek és a gazdaságaink is profitálhassanak ebből. 2010 óta 30 új határkeresztező útkapcsolatot adtunk át – emelte ki, hozzátéve, az útépítések itt, Hajdú-Bihar megyében is folytatódnak.

A 48-as számú főút rekonstrukciójának most együtt örülhetünk. Biztonságosabb lett, nagyobb teherbírású, a beruházás 18,5 milliárd forintba került. Ez az útépítés is világosan mutatja, hogy a magyar kormány komolyan veszi azt a stratégiai célkitűzését, hogy a vidéki Magyarországot folyamatosan erősítse.

