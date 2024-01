A kupabúcsút követően hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata a Tippmix Férfi NB I. A 18. fordulójában. Az eredetileg 19 órára kiírt NKA Univesitas Pécs elleni összecsapás az U20-as mérkőzés halasztása miatt végül egy órával korábban, 18 órától veszi kezdetét – írta a deac.hu.

A rájátszásba jutás szempontjából újabb kulcsfontosságú mérkőzés vár a Debreceni Egyetem alakulatára, hiszen a bajnokság egyik meglepetéscsapata, az NKA Univesitas Pécs érkezik az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba. A baranyaiak friss feljutóként stabil középcsapatnak számítanak a bajnokságban, ráadásul a héten nem kis meglepetésre a Magyar Kupa négyes döntőjébe is bejutottak. A jelenleg 7 győzelemmel és 10 vereséggel a 11. helyen álló pécsiek elsősorban hazai pályán gyűjtögetik sikereiket, de otthonuktól távol sem riadnak meg riválisaiktól, melyet szegedi sikerük mellett a zalaegerszegi kupa negyeddöntőben aratott diadaluk is bizonyít. A DEAC érdekes módon az utóbbi időben inkább idegenben sikeres, hiszen a legutóbbi három vendégszereplés alkalmával Oroszlányból, Kecskemétről és Körmendről is sikerült elhozni a bajnoki pontokat, míg a Nagyerdőn az előző két fellépésükön alulmaradtak a Szegeddel és a Szolnokkal szemben. A cívisvárosiak így is a 4. pozíciót foglalják el a tabellán, melyet a mezőny sűrűsége miatt fontos lenne egy győzelemmel megerősíteni. A két együttes őszi összecsapásán hiába vezetettek Mócsánék három negyeden keresztül Pécsett, az NKA agresszív harcmodorával az utolsó felvonásban végül fordított.

Erős ellenfél

A pécsiek játékát elsősorban a Manjgafic, Durmo, Nikolics bosnyák hármas határozza meg, de a nemrégiben igazolt amerikai hátvéd, Walker is egyre jobban beépül a csapatba, melyet a Zalaegerszegen dobott 28 pontja is igazol. A magyar magjukból egyértelműen kiemelkedik a jelenleg sérüléssel bajlódó Meleg Gergő, aki kiváló teljesítményének köszönhetően bekerült a felnőtt válogatott keretébe is, de a rutinos Kovács Péter és a Debrecenben is megforduló Kerpel-Fronius Gáspár is hasznos tagja a csapatnak a feltörekvő fiatalok mellett. Andjelko Mandics együttesének a bajnokság egyik legkellemetlenebb harcmodorával rendelkező csapatával kell szembenéznie, de felkészült és taktikus játékkal egyáltalán nem lehetetlen küldetés a bajnokság üde színfoltjának tekinthető Pécs két vállra fektetése.