Az edzőtáborban Zsolt (Kontor Zsolt a DEAC vívóinak edzője – szerk.) egyénileg tartott nekem egy órát. Nagyon izgatott voltam, szerettem volna újat tanulni, hiszen Izraelben nem űzik ilyen magas szinten a vívást. A tábor végén megkérdeztem tőle, jöhetnék-e Debrecenbe edzeni, és erre meg is kaptam a lehetőséget, így tavaly október óta, amikor csak tudok, itt készülök. Nemrég le is igazolt a klub, amikor ez megtörtént, én voltam a világ legboldogabb embere. Hétvégén már versenyen is pástra léphettem a DEAC színeiben, hatalmas élmény volt részese lenni a magyar országos bajnokságnak, remélem, a jövőben még ennél is jobb eredményeket érünk el együtt.