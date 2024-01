Beindult az atléták fedettpályás szezonja, már meg is rendezték az első versenyt múlt héten a budapesti Lantos Mihály Sporttelep csarnokában, ahol a DSI Debrecen többszörös magyar bajnok rúdugrója, Klekner Hanga megmérettette magát – számolt be róla a klub.

A tizenegy fős mezőny hat ugrója három méteren kezdett, mely magasságot öten teljesítették. Ahogy egyre magasabbra került a léc, úgy csökkent a létszám, mire pedig Hanga is beszállt a versenybe, riválisai már kiestek.

A debreceni kiválóság 390 centin kezdett és elsőre teljesítette ezt a magasságot – ekkor már meg is nyerte az év első megmérettetését – mint ahogy a 4 méter 10 centit is. A 430-at harmadik kísérletre sikerült átugrania, a 433-at viszont háromszor is leverte.