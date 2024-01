Február

A görög bajnokságba távozó Gróf Dávid elbúcsúzott a DVSC-től, pótlására idővel a rutinos szerb kapus Marko Milosevics érkezett. A DVSC Schaeffler női kézisei visszavágtak a Sola együttesének az idegenbeli vereségért az Európa-ligában. A piros-fehérek egy fantasztikus hangulatú, óriási csatában 25–21-re győzték le a norvégokat a Hódosban. Lezajlottak a A 67. Bocskai-emlékverseny küzdelmei, sajnos a DVSC Boxing 51 kg-os kitűnősége, nem tudta megvédeni a címét, az elődöntőben búcsúzott. Sajnálhatták azok a szurkolók, akik túl korán indultak el hazafelé a Nagyerdei Stadionból a Loki Paks elleni meccsén, hiszen a piros-fehérek Dreskovics (92.) és Babunszki (95.) hajrágóljaival fordította maga javára a bajnokit. Véget értek a DEAC hokisainak megpróbáltatásai, ugyanis a gárda összesítésben sima 0–3-al elkészítette az alapszakaszba tök utolsóként végzett Fehérvár elleni playoff-kvalifikációs párharcát a rájátszásban. Nem maradt következmény nélkül a leszereplés: György Józsefnek és segítőjének, Kecskeméti Áronnak is megköszönték a munkát a vezetők. A jó tavaszi rajt ellenére nem állt le a transzeferpiacon a DVSC, és első körben kölcsön vette a nigériai Hamzat Ojedirant, majd jött a nagy durranás: a debreceni nevelésű, magyar válogatott Varga Kevint is visszacsábították a klub vezetői. Folytatódtak a labdarúgó megyei első és másodosztály, valamint az NB III. küzdelmei. Klekner Hanga, a DSI Debrecen rúdugró kiválósága 420 cm-es eredményével megvédte címét a 49. Fedettpályás Atlétikai Magyar Bajnokságon. De nem volt vége a DSI-s sikereknek, ugyanis Kerekes Gréta pedig 60 m gáton állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Hiába nyert a Podravka eleln az utolsó fordulóban, nem jutott tovább a DVSC Schaeffler a női kézilabda EHF Európa-liga kieéses szakaszába, miután csak harmadik lett a C jelű csoportban. Bondár Anna után egy másik magyar klasszis teniszező, Marozsán Fábián is a HSE színeiben folytatja karrierjét, jelentette be sajtótájékoztatón a szoboszlói klub. Újabb debrceni remeklés vívásban: a Tallinnban zajló kadet- és junior-Európa-bajnokságon a csapatversenyeken a DSI vívója, Nagy Blanka (kadet) párbajtőrben aranyat, míg a DEAC-os, kardozó Kónya Csenge (ugyancsak kadet) ezüstöt szerzett csapatban, Battai Sugár és a kardcsapat a juniorok közötti győzelmével tette fel a koronát szereplésre.

Március

Március elején rögtön két történés is borzolta a Loki hívek kedélyét, a Puskás Akadémia a Nagyerdőn ejtette ki a labdarúgókat a Magyar Kupából, és az is kiderült, hogy Bordás Réka, a Vasutas válogatott beállósa az örök rivális Ferencvároshoz távozik. Pótlására a 19 éves Juhász Katát szerződtette a NEKA-tól a gárda, aki pechére később súlyos sérülést szenvedett a tavalyi bajnokság hajrájában. Klekner Hanga nem jutott döntőbe a fedettpályás atlétikai Európa-bajnokságon, nem úgy Kerekes Gréta, aki a 60 méteres gátfutás elődöntőjében 8 másodperces új egyéni csúcsot futott, a fináléban pedig 8.03-al a hetedik helyen ért célba. Battai Sugár folytatta sikertörténetét, az athéni világkupán megnyerte a kard egyéni számát, ilyen eredményt nem ért el soha azelőtt debreceni kardvívó felnőtt vívóversenyen! A Főnix Arénában vívta a világbajnoki selejtezők csoportkörének utolsó fordulóját a magyar férfi futsalválogatott Horvátországot, amellyel 1–1-es döntetlent ért el, és így a csoport második helyén végzett, megőrizve az esélyt, hogy egy playoff-párharcban kivívja a vb-szereplést. Nem sokkal később már a több DEAC-játékossal felálló női futsalválogatottért izgulhattunk a Főnixben a női Európa-bajnokág Final Fourjában. A mieink bár közel voltak a csodához, végül nem tudták borítani a papírformát, és a negyedik helyen végeztek. Arany Attila, a DSI Debrecen hosszútávfutója nagy egyéni csúccsal második lett a mostari nemzetközi félmaratonon. Tovább bővült Debrecen sportlétesítmény-palettája, hiszen március közepén a jégcsarnok mögötti területen ünnepélyesen átadták a Debreceni Extrémsport Parkot.