A DVSC Schaeffler több beszédtémát is szolgáltatott a Loki szurkolók számára az elmúlt napokban, hiszen a piros-fehérek sorra jelentették be az internetes felületeiken a következő szezon játékoskeretét érintő változásokat. Ezekből kiderült, hogy távozik a német válogatott hálóőr, Ann-Cathrin Giegerich; a brazil válogatott jobbszélső, Mariana Costa; valamint a gárda saját nevelésű, válogatott beállója, Bordás Réka. Ezekkel párhuzamosan négy nyári érkezőt is bejelentett a Vasutas: a 28 éves, korábbi horvát válogatott kapus Gabrijela Bartulovic Dunaújvárosból igazol Debrecenbe; a 25 esztendős jobbszélső, Grosch Vivien az MTK-t hagyja ott a Loki hívására; a NEKA-t elhagyó 19 éves Juhász Kata beállóban lehet segítségére a Vasutasnak; míg a BL-tapasztalatokkal felvértezett 26 esztendős svéd válogatott jobbátlövő, Elinore Johansson a norvég Storhamarból teszi át a székhelyét a cívisvárosba.

Portálunk Ábrók Zsoltot, a DVSC Kézilabda Kft. ügyvezetőjét kérdezte a változásokkal kapcsolatban.

– A német kapusunk maga jelezte, hogy bár szeret itt lenni, három év után úgy érezte, eljött az ideje annak, hogy változtasson az életén – ismertette a szakember. – Január végéig volt lehetősége mindkét félnek jelezni a másik felé, hogy együtt megyünk-e tovább, vagy külön utakon folytatjuk, Anca pedig így döntött. Jól jött vissza a súlyos sérüléséből, a teljesítményével maximálisan elégedettek voltunk, de természetesen elfogadtuk az elhatározását. Mariana Costa szeretett volna maradni, mert nagyon jól érzi magát Debrecenben, az ő esetében a mi döntésünk volt, hogy váltunk. Sokat tesz a csapathoz, emberileg és szakmailag is teljesen meg vagyunk vele elégedve, de mindig is az volt a tervünk, ha lesz lehetőségünk minőségi magyar játékost szerződtetni arra a posztra, akkor élni fogunk vele. Bordás Rékával hosszabbítani akartunk, ajánlottunk is neki szerződést, de szeretné magát magasabb szinten kipróbálni. Mi örültünk volna, hogyha együtt lépünk feljebb, de nyilván nincs garancia arra, hogy el tudunk majd jutni BL-szintre. Megértjük az ambícióit, így elfogadtuk a döntését, kívánjuk, hogy járjon sikerrel, és játsszon a Bajnokok Ligájában – mondta el az ügyvezető.

Juhász Kata

Forrás: Gazdag Mihály/KM

Ábrok Zsolt világossá tette, továbbra is az a klub koncepciója, hogy lehetőség szerint fiatal, szép jövő előtt álló magyar játékosokkal igyekszik megerősíteni a keretet.

– Juhász Kata ennek tökéletesen megfelel, a jövő reménysége, akinek mire hozzánk érkezik, már egy év első osztályú rutin is lesz a háta mögött. Miután eldőlt, hogy Baba távozik tőlünk, igyekeztünk egy hasonló karakterű játékost találni, aki ugyanolyan stabil, masszív, és hármas védőként is meghatározó lehet a későbbiekben. Azért is kötöttünk vele 3 éves szerződést, mert azt gondoljuk, hogy meg fogja állni a helyét, és pótolni tudja majd Rékát, még ha nem is máról holnapra. A két éves szerződést aláíró Grosch Vivien tehetséges, jól képzett játékos, aki belepasszol az elképzeléseinkbe. Már annak idején, amikor Dunaújvárosban játszott szó volt róla, hogy hozzánk jön. Akkor nem egyeztünk meg, ám most néhány évvel később újra összehozott bennünket az élet, és várjuk a közös munkát – fogalmazott.

Grosch Vivien

Forrás: Tumbász Hédi/NS

Amennyiben a DVSC Schaeffler menedzsmentje az adott posztra nem talál megfelelő hazai játékost, akkor ambiciózus külföldi kézilabdázókkal igyekszik betölteni a keretben keletkezett lyukat, ennek példája a két évre szerződtetett Gabrijela Bartulovic, valamint az 1+1 éves kontraktust aláíró Elinore Johansson.

Gabrijela Bartulovic



– Anca sérülése miatt is folyamatosan néztük, kik jöhetnek szóba, amennyiben a német kapusunk nem tud visszatérni, vagy esetleg eligazol tőlünk, és a választásunk végül Gabira esett. Jó véleménye volt róla a szakmai stábnak, évek óta magas szinten teljesít, tavaly Dunaújvárosban kivédte a szemünket is. Rutinos, jó kapuskorban van, hasonló stílusban véd, mint Anca, így hisszük, hogy remekül kiegészítik majd egymást Catherine Gabriellel. Elinore Johanssont azért igazoltuk, mert láttuk, ha Planéta Szimonetta nincs a pályán, akkor akadozik a támadás, mivel a játékunk hosszú évek óta balkezes jobbátlövőre van beállva. Épp ezért szerettük volna megadni a lehetőséget az edzői stábnak a taktikai repertoár bővítésére, valamint arra, hogy stabilabbak lehessünk középen. Nagyon más a játék, ha nincs balkezes lövő a pályán, ezért mindig is igyekeztünk legalább két ilyen kézilabdázót a keretünkben tudni, ez a nyártól ismét megvalósul. Nehéz egy skandináv játékost kimozdítani az otthonából, de reméljük a lányok segítségével könnyen fog menni neki a beilleszkedés – nyilatkozta Ábrók Zsolt, aki nem zárta ki, hogy lesz még változás a gárda keretében.

Elinore Johansson

Forrás: EHF

MSZ