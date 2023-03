Ahogy azt korábban megírtuk, Mariana Costa távozik a DVSC Shcaeffler kézilabdacsapatától nyáron. A debreceni klub azokat a posztokat, ahol ez megoldható szeretné magyar játékosokkal megoldani – tudatta a klub szombati közlésében.

Így esett a szakmai vezetés választása a korábbi junior válogatott 25 éves jobbszélsőre, aki Dunaújvárosban nevelkedett, játszott Vácon és az MTK-ban is.

– Nagyon örültem a DVSC Schaeffler megkeresésének, hiszen olyan helyre kerülök, amely előrelépés a karrierem szempontjából – mondta el Grosch Vivien. – Számomra szimpatikus, ami Debrecenben történik, tetszik a csapat játéka, s az, hogy magyar fiatalokra épít a Loki. Az európai kupaszereplés is fontos számomra, bízom benne, hogy jövőre is fantasztikus hangulatú EL-meccseket játszik majd a csapat. Vácon dolgoztam együtt Szilágyi Zoltánnal, Kácsor Gréti és Hámori Koni pedig a csapattársam volt, de a válogatott keretben is találkoztam több jelenlegi debreceni játékossal, úgyhogy nem lesz gond a beilleszkedéssel – zárta a játékos.