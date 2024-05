A váciakat fogadta a DVSC Schaeffler együttese a Hódosban vasárnap este. A 21. forduló rangadóján a két bajnoki pont mellett az is volt a tét, hogy életben tartsa dobogós reményeit a Loki. Többször is foglalkoztunk vele, idén különösen kiélezett a női kézilabda-bajnokság élcsoportja, és hiába verte meg nemrég a Mosonmagyaróvárt a DVSC, pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény a dunántúliaknak kedvez.

Joggal mosolyogtak a DVSC Schaeffler kézisei a lefújás után

Forrás: Czinege Melinda

Villámrajtot vett a DVSC Schaeffler

Mivel az összecsapást gyakorlatilag párhuzamosan rendezték az FTC–DVSC foci rangadóval, így talán a vártnál valamivel kevesebben foglaltak helyet a Hódos lelátóin. A Loki ezúttal a Gabrijela Bartulovic - Grosch Vivien, Vámos Petra, Szabó Nina, Tamara Haggerty, Kácsor Gréta Petrus Mirtill sorral kezdett. Újra a meccskeretben volt Elinore Johansson, a svéd átlövőt a Kisvárda ellen „pihentette” Szilágyi Zoltán vezetőedző. Grosch, Vámos, Kácsor és Planéta góljaival gyorsan robbantott a DVSC Schaeffler, az ötödik percben Herbert Gábor, a Vác trénere kikérte az első idejét. A szakember nem igazán tudott hatni tanítványaira, mert Petrus szélről, Szabó Nina pedig középről volt eredményes.

Kiválóan védekezett a Debrecen, ennek eredményeképp a Vác a kilencedik percben tudta először bevenni a jól Bartulovic kapuját.

Idővel persze felébredt Csipkerózsika-álmából a vendégcsapat is, a korábbi Loki-alapember, Bordás Réka lőtt szép gólt beállóból. Ettől függetlenül a DVSC Schaeffler diktálta a tempót, 10–3-nál már másodjára kiabált játékosaival Herbert Gábor a pálya szélén. Emberhátrányban is kiválóan működött a védekezés, teljesen bénultnak tűnt a Vác, még a Haggerty kiállítása miatti két percet is 2–0-ra nyerte a Loki. Nem sokkal később a másik beálló, Füzi-Tóvizi Petra is kiült két percre, de ezt a periódust sem bukta el a Debrecen. Mindent elmond a DVSC támadójátékáról, illetve a Vác védekezéséről, hogy a vendégek már az első félidőben becserélték mindhárom kapusukat. Már a 24. percben a tízgólos előnyért támadhatott a DVSC Schaeffler, ám Győri Alexa kapusban már kezdtek elakadni a labdák. Megtorpanni látszott a Vasutas, Szilágyi Zoltán időt is kért, hogy átbeszélje játékosaival, min lehet még inkább javítani. Kácsoré volt a játékrész utolsó találata, így 19–11-es Loki-vezetésnél vonultak pihenőre a felek.

Volt tíz gól is a DVSC Schaeffler fórja

A Loki szakmai stábja a szokásoknak megfelelően elosztotta a két félidőt a kapusok között, így fordulás után már a francia Catherine Gabriel állt a gólvonalon. Szabó Nina nyitotta a gólok sorát. A 35. percben megtört a jég, Jovovics Jovana góljával tízet tett közzé a DVSC, számolt is a Hódos népe. Mintha ezzel kicsit meg is elégedett volna a Debrecen, Szilágyi Zoltán 24–17-nél a 42. percben magához is hívta Vámosékat, hogy átbeszéljék a hibapontokat. Újra tízre hízott a hazai fór, az utolsó percek pedig már csendesen leperegtek – volna, ha Gabriel a szép védéseivel nem szórakoztatta volna a közönséget. A vége 32–24 a Loki javára, ilyen arányban is megérdemelten nyertek a piros-fehérek.