Gyorsan kiderült, ki pótolhatja a nyáron elszerződő Bordás Rékát. A válogatott beállós megüresedő helyére a 19 éves Juhász Kata a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról érkezik Debrecenbe. A ifi Eb-aranyérmes beálló hároméves szerződést kötött a DVSC Schaeffler. A fiatal játékos nem csak támadásban hasznos, a védekezés centrumában is fontos szerepet tölt be. Kata Békéscsabáról került, 15 évesen a NEKA-hoz, folyamatosan tagja a korosztályos válogatottaknak. Serdülőként a 2019-es Olimpiai Reménységek Versenyén, Lengyelországban szerepelt az aranyérmes magyar csapatban, s őt választották a torna legjobb beállójának. A 2021-es ifi Eb-n is tagja volt az aranyérmes válogatottnak, s ott is ő lett a legjobb játékos saját posztján. Tavaly Észak-Macedóniában az ifjúsági vb-n bronzérmet szerzett a magyar nemzeti együttessel. Idén a NEKA csapatában bemutatkozott a felnőtt első osztályban. Jelenleg a juniorválogatott keretének a tagja, s bár a jelenlegi összetartásról kisebb sérülése miatt hiányzik, nem ismeretlen a korosztályos válogatottat irányító Szilágyi Zoltán, Kudor Kitti edzőpáros számára.

„Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy megkeresett a debreceni csapat – mondta el debreceniek honlapjának Juhász Kata. – Komoly előrelépés számomra, hogy a következő szezont a Lokinál kezdhetem.

Fiatal, harcias csapat a debreceni, szimpatikus számomra a kézilabda, amit játszanak.

Külön öröm, hogy nap, mint nap felnőtt válogatott játékosokkal edzhetek együtt, sokat tanulhatok tőlük. Fantasztikus hangulatban játszik a DVSC, várom a szurkolókkal való találkozást is. A juniorválogatottból ismerem Szilágyi Zoltánt és Kudor Kittit, Csernyánszki Liliána és Panyi Anna pedig jó barátnőm. De az is nagy segítség lesz, hogy a csapat keretében ott van három egykori NEKA-játékos.” – nyilatkozta Juhász Kata.

HBN