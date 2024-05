A DEAC női futsalosai zsinórban három bajnoki cím után idén a bronzérmet zsebelhetik be az élvonalban, ehhez a DVTK-t kell két vállra fektetniük. Az egyik fél második sikeréig tartó párharc első meccsét vasárnap délután rendezték meg a DESOK-ban, olvasható a deac.hu-n.

Tíz másodperccel a kezdés után Horváth Viki kínálta meg egy lövéssel a diósgyőri kapust, aki hárított. Ezt követően is tesztelték becsülettel Putnoky Zita reflexeit, ennek ellenére az eredmény sokáig nem módosult. Aztán a nyolcadik percben megtört a jég, ugyanis előbb Krascsenics Csilla passzát követően Nagy Anikó köszönt be, majd Horváth Viki villantotta meg a rúgótechnikáját. A folytatásban is a DEAC dominált, az első miskolci kapura lövést a 13. minutumban jegyezhettük fel, Bernáth Csilla nem tudott túljárni Pozsgai Melinda eszén. A szünetig még tetemesebbé vált a debreceni fór, mivel Üveges Katalin lökete megtréfálta Putnokyt, a 16. percben pedig Krascsenics Csilla lőtte ki a kapu jobb alsó sarkát.

Az első játékrész krónikájához hozzátartozik, hogy Horváth Lili Gabriella egy ütközés után fájdalmas arccal maradt a földön, a DVTK futsalosát mentő vitte kórházba, a debreceni klub jobbulást kíván a játékosnak.

A második félidőben sem változott a játék képe, főleg ellenfelünk térfelén zajlott a küzdelem. André Antónia vitte ezúttal a prímet a gólszerzésben, a 25. minutumban egy szép megindulás után köszönt be, míg a 34. percben Horváth Viki asszisztjából profitált. Az André-dupla mellett a DVTK-nak összejött a szépítés Bernáth találatának hála. Összességében nem érdemtelenül nyert 6-1-re a DEAC. A különbség még nagyobb is lehetett volna, ám Krascsenics Csillával a kapufa, Üveges Katalinnal pedig a léc babrált ki.

A debreceniek két hét múlva a DVTK csarnokában egy újabb sikerrel lezárhatják a párharcot. Jövő héten sem pihenhetnek a lányok, mivel a Magyar Kupa négyes döntője vár rájuk Budapesten. Az elődöntőben a házigazda TFSE lesz az ellenfél.