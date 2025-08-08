augusztus 8., péntek

Lóerők

1 órája

Ennyi őrült jármű egy hajdúböszörményi utcában régen hajtott át egyszerre – fotókkal, videóval!

Látványos konvoj vonult fel a hajdúváros utcáin pénteken este. A Traktorhúzó Verseny beharangozóján ismét a régmúlt és a jövő gépszörnyei sorakoztak fel.

Haon.hu

Hatalmas robajjal zúgtak fel a munkagépek augusztus 8-án Hajdúböszörményben, ám ezúttal nem a betakarításra készültek. Hagyományosan pénteken délután van az előestéje a Nemzetközi Traktorhúzó Fesztiválnak. A Traktorkarnevál és a felvonulás minden évben legalább akkora siker, mint maga a hétvégi bajnokság. A vonulási útvonal ezúttal technikai okok miatt rövidebb volt, így hamarabb érkeztek a gépszörnyek.

traktorhúzó
Traktorfelvonulással indult a Traktorhúzó verseny 2025-ben is
Fotó: Katona Ákos

Elsőként a versenytraktorokat vonultatták fel a szállítókamionok. Nem mintha saját magukat nem bírták volna el a tuningolt monstrumok, de a több tízezer lóerőt másnapra tartogatták. Az erőpróbára hangolódó holland, dán, olasz, francia és norvég kihívókat követően a cégek mezőgazdasági vontatói gördültek végig a közönség előtt. Őket a veterán traktorosok követték, majd a civil kocsik kápráztatták el a közönséget.

Képeinken a fantasztikus masinák:

Hajdúböszörményi Traktorhúzó Verseny felvonulás

Fotók: Katona Ákos

Videón is az esemény:

