Ennyi őrült jármű egy hajdúböszörményi utcában régen hajtott át egyszerre – fotókkal, videóval!

Hatalmas robajjal zúgtak fel a munkagépek augusztus 8-án Hajdúböszörményben, ám ezúttal nem a betakarításra készültek. Hagyományosan pénteken délután van az előestéje a Nemzetközi Traktorhúzó Fesztiválnak. A Traktorkarnevál és a felvonulás minden évben legalább akkora siker, mint maga a hétvégi bajnokság. A vonulási útvonal ezúttal technikai okok miatt rövidebb volt, így hamarabb érkeztek a gépszörnyek.

Traktorfelvonulással indult a Traktorhúzó verseny 2025-ben is

Fotó: Katona Ákos

Elsőként a versenytraktorokat vonultatták fel a szállítókamionok. Nem mintha saját magukat nem bírták volna el a tuningolt monstrumok, de a több tízezer lóerőt másnapra tartogatták. Az erőpróbára hangolódó holland, dán, olasz, francia és norvég kihívókat követően a cégek mezőgazdasági vontatói gördültek végig a közönség előtt. Őket a veterán traktorosok követték, majd a civil kocsik kápráztatták el a közönséget.

Képeinken a fantasztikus masinák: