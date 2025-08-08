1 órája
Ennyi őrült jármű egy hajdúböszörményi utcában régen hajtott át egyszerre – fotókkal, videóval!
Látványos konvoj vonult fel a hajdúváros utcáin pénteken este. A Traktorhúzó Verseny beharangozóján ismét a régmúlt és a jövő gépszörnyei sorakoztak fel.
Hatalmas robajjal zúgtak fel a munkagépek augusztus 8-án Hajdúböszörményben, ám ezúttal nem a betakarításra készültek. Hagyományosan pénteken délután van az előestéje a Nemzetközi Traktorhúzó Fesztiválnak. A Traktorkarnevál és a felvonulás minden évben legalább akkora siker, mint maga a hétvégi bajnokság. A vonulási útvonal ezúttal technikai okok miatt rövidebb volt, így hamarabb érkeztek a gépszörnyek.
Elsőként a versenytraktorokat vonultatták fel a szállítókamionok. Nem mintha saját magukat nem bírták volna el a tuningolt monstrumok, de a több tízezer lóerőt másnapra tartogatták. Az erőpróbára hangolódó holland, dán, olasz, francia és norvég kihívókat követően a cégek mezőgazdasági vontatói gördültek végig a közönség előtt. Őket a veterán traktorosok követték, majd a civil kocsik kápráztatták el a közönséget.
Képeinken a fantasztikus masinák:
Hajdúböszörményi Traktorhúzó Verseny felvonulásFotók: Katona Ákos
Videón is az esemény:
