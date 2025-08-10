Egyedülálló műtétet hajtottak végre a Hortobágyon

Egyedülálló műtéten vannak túl a hortobágyi madárkórházban, egy gólya kapott új csőrt, amelyről a közösségi oldalán számolt be a Hortobágyi Madárpark -Madárkórház Alapítvány.

Mint írják, ismereteik szerint még nem volt példa a világon csőr-transzplantációra. Hozzátették, bíznak abban, hogy a gólya sokáig használhatja majd új csőrét.

