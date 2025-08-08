augusztus 8., péntek

Minden ember finom fényt bocsát ki a haláláig, állítja egy új tanulmány

Címkék#halál#aura#ultragyenge#tanulmány#szervezet#anyagcsere#stressz#fény

Tényleg ragyogunk, mégpedig ultragyenge fotonkibocsátással.

MW
Forrás: Shutterstock

Fotó: Space Wind

Egy friss tanulmány szerint finom, éteri fényt bocsát ki minden ember, sőt, valamennyi élőlény, egészen a haláláig.

Ennek olvastán elhamarkodottan arra juthatnánk, hogy a kísérteties jelenség talán az ezoterikusok által annyit emlegetett aura, vagy valami hasonló misztikus megnyilvánulás létezését bizonyítja.

Dr. Daniel Oblak, a Calgary Egyetem fizikusa és a tanulmány egyik szerzője elmagyarázta a BBC Science Focusnak, hogy az aura metafizikai, spirituális fogalom, a publikációjukban leírt, általuk kimutatott fény viszont tudományosan igazolt jelenség. A felfedezésük nem aurát jelez, hanem ultragyenge fotonkibocsátást, UPE-t (Ultraweak Photon Emission), ami az anyagcsere természetes terméke.

Az UPE olyan gyenge, hogy az emberi szem nem is látja, teljesen elnyomják más fényforrások, kivéve, ha egy tökéletesen elsötétített helyiségben vagyunk.

Ami nem azt jelenti, hogy behúzzuk a függönyöket, lekapcsoljuk a villanyt, és meglátjuk a saját ragyogásunkat. Ezerszer halványabb, mint amit az emberi szem érzékelni képes.

Forrás: The Journal of Physical Chemistry Letters, 2025

Nézzük meg a fenti képen látható négy egeret. Sokkal több ultragyenge fotonkibocsátást adtak ki életükben (fent), mint halálukban (lent).

Az UPE akkor keletkezik, amikor a sejtekben lévő vegyi anyagok instabil molekulákat, úgynevezett reaktív oxigénfajokat (ROS) hoznak létre, amelyek alapvetően a szervezet anyagcseréjének melléktermékei.

Amikor az említett ROS-szint megemelkedik, más molekulák „gerjesztődnek”, ami mondhatni, azt jelenti, hogy felesleges energiát hordoznak. Ez az energia a fénykibocsátás oka.

A jelenség egyik fő mozgatórugója az oxidatív stressz – ami a sejtek kopásának egy formája, s olyan tényezők okozzák, mint az öregedés, meg a betegségek. Minél több oxidatív stresszt visel el a szervezet, annál több ROS-t termel – és annál több fényt bocsát ki.

Mikor egy élőlény megszűnik élni, az anyagcseréje is leáll, így ultragyenge fotonkibocsátása is megszűnik.

A tudósok megmérték az elpusztult egerek, valamint sérült levelek által termelt UPE mennyiségét.

Speciális kamerák segítségével megfigyelték, hogy az élő egerek sokkal több UPE-t bocsátottak ki, mint az elhullottak. A levelek szintén kimutathatóan több fényt bocsátottak ki sérült területeken, mint a sértetleneken. Utóbbi azért volt, mert a károsodott területeket több oxidatív stressz érte. Az elpusztult egerek azonban nem világítottak, mivel a testük már nem metabolizálta magát. (Leegyszerűsítve: metabolizáció, mikor anyagcsere során átalakul, lebomlik vagy átalakul egy anyag.)

Oblak szerint az UPE legfontosabb előnye, hogy nem invazív módon teszi lehetővé az élőlények egészségének megfigyelését.

Felhasználható például egy szövet állapotának nyomon követésére – például transzplantáció esetén –, vagy a szervezetet érő stressz szintjének nyomon követésére, illetve akár növények vagy egész erdők egészségének monitorozására.

De ez a terület még mindig tele van ismeretlen tényezőkkel, mondja Oblak, és egy kiegészítéssel kissé kibillenti felfedezésüket a tudomány világából:

Talán az UPE mégsem csupán az anyagcsere-folyamatok mellékterméke, hanem mást jelent, más célt is szolgál.

 

Digitália

