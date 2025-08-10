Frissítve! Rémálom lett a nyaralás vége, de a Debrecenből induló utasok is foghatják a fejüket

Senki sem olyan útról álmodozik, mint amilyet augusztus 10-én délután éltek át a Tailwind Airlinesszal az Antalyából a debreceni repülőtérre induló utazók. A TWI983-as járat ugyanis helyi idő szerint 14:52-kor felszállt a török város repülőteréről, de messzire nem jutott. A repülő a Flightradar24 portál információi szerint először egy nagyobb kört tett meg a légikikötő körül, majd hosszas körözésbe kezdett.

A gép a debreceni repülőtérre indult, de vissza kellett fordulnia

Forrás: Flightradar24

A Boeing 737-es gép végül több mint 1 órával az indulás, majd az üzemanyagégetés utáni maximális leszállósúly elérése után Antalya repterén landolt. A visszatérés oka egyelőre ismeretlen.

De mi lesz így a debreceni repülőtéren várakozó utasokkal?

A repülőgép divertálása (nem a célállomáson való leszállása) azonban nemcsak a hazafelé tartó utasok terveit húzta keresztbe, hanem azokét is, akik most indultak volna a nyaralásukra. A gép ugyanis a tervek szerint 16:05-kor kellett volna megérkezzen Debrecenbe, majd 17 órakor indult volna vissza Törökországba.

A Flightradaron megjelent legfrissebb információk szerint a gép törökországi idő szerint 17:22-kor ismét felszáll, Debrecenbe pedig 18:12-kor érkezhet meg, míg a cívisvárost 18:50-kor hagyhatja majd el.

FRISSÍTÉS: A gép török idő szerint 18:53-kor szállt fel (magyar idő szerint 17:53-kor), Debrecenbe várhatóan magyar idő szerint 19:57-kor érkezik meg, majd 20:20-kor indul tovább.

Az utasoknak azonban mindenképp érdemes a repülőtéri személyzet vagy az utasi iroda által közölt információkat figyelemmel kísérni.

Korábban is akadt már gond a járattal

Az útvonalon nem ez volt az első eset, ami megkeserítette a turisták útját. Pünkösdkor ugyanis a rossz időjárás miatt a járat nem tudott leszállni, egy átstartolás után pedig elindult Kassára. A Debrecen felé tartó gépen még nem voltak utasok, ugyanis az volt az idény első járata, de a cívisvárosból indulók egy nap késéssel és hosszas bosszankodással valamint kellemetlenségek egész sorával a hátuk mögött tudtak csak elindulni a nyaralásukra. Az esetet követően felvettük a kapcsolatot az utazási irodával is, akik részletes választ adtak a történtekkel kapcsolatosan.