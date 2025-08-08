18 perce
Aggasztó dolog történt Debrecenben, már a rendőrség is az idős férfi nyomába eredt – fotóval!
Eltűnt egy idős férfi Debrecenben – derült ki a város egyik legnagyobb Facebook-csoportjában közzétett segítségkérő bejegyzésből. Mint írták, a demenciában szenvedő idős férfi hajnalban hagyta el Vadliba utcai otthonát.
A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban egy hozzátartozó azt írta, László István az eltűnésekor középkék munkáskabátot viselt, úgy tudni, út közben az egyik papucsát elhagyta, iratokat nem vitt magával. A család a város internetes közösségéhez fordult, kérik, aki látja idős hozzátartozójukat, jelezze nekik a +36 20 944 8906-os telefonszámon.
A rendőrség is keresi az eltűnt debreceni idős férfit
Ahogy az a police.hu felhívásából kiderült, a 79 éves, 166-170 cm magas, vékony testalkatú férfit a rendőrség eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként tartja számon. Ha valaki felismeri, vagy információval tud szolgálni az eltűnt személyről, az alábbi űrlap kitöltésével segítheti az idős férfi megtalálását.
