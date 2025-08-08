augusztus 8., péntek

László névnap

30°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Döbbenet!

18 perce

Aggasztó dolog történt Debrecenben, már a rendőrség is az idős férfi nyomába eredt – fotóval!

Címkék#eltűnt személy#debrecen#debrecenben hallottam#keresés

Haon.hu

Eltűnt egy idős férfi Debrecenben – derült ki a város egyik legnagyobb Facebook-csoportjában közzétett segítségkérő bejegyzésből. Mint írták, a demenciában szenvedő idős férfi hajnalban hagyta el Vadliba utcai otthonát. 

Aggasztó dolog történt, eltűnt egy idős férfi Debrecenben, már a rendőrség is keresi
Aggasztó dolog történt, eltűnt egy idős férfi Debrecenben, már a rendőrség is keresi
Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

A Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban egy hozzátartozó azt írta, László István az eltűnésekor középkék munkáskabátot viselt, úgy tudni, út közben az egyik papucsát elhagyta, iratokat nem vitt magával. A család a város internetes közösségéhez fordult, kérik, aki látja idős hozzátartozójukat, jelezze nekik a +36 20 944 8906-os telefonszámon.

A rendőrség is keresi az eltűnt debreceni idős férfit

Ahogy az a police.hu felhívásából kiderült, a 79 éves, 166-170 cm magas, vékony testalkatú férfit a rendőrség eltűnt, ismeretlen helyen lévő személyként tartja számon. Ha valaki felismeri, vagy információval tud szolgálni az eltűnt személyről, az alábbi űrlap kitöltésével segítheti az idős férfi megtalálását.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu