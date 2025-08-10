Debreceni Virágkarnevál 2025: minden, amit tudni érdemes az idei virágünnepről

A Debreceni Virágkarnevál a mai napig a város legjelentősebb rendezvényének számít. Az élő vagy száraz virágokkal díszített virágkocsikat, egyedi kompozíciókat, hazai és külföldi fellépőket, zenekarokat és táncosokat felvonultató fesztivál az évtizedek során messzire vitte Debrecen hírnevét. A karnevált minden évben nemzeti ünnepünkre, az augusztus 20-ai államalapításra, valamint Szent István megkoronázására való megemlékezésre időzítik.

Hamarosan indul a Debreceni Virágkarnevál, számos kísérő rendezvény is elkezdődik

Fotó: Czinege Melinda / Forrás: Napló-archív

A Debreceni Virágkarnevál útvonala a kezdetektől

Habár másfelé is vannak virágkarneválok a nagyvilágban, így a hollandiai Zunderti Virágfesztivál, a portugál Festa da Flor, a Nizzai Karnevál vagy épp a Nárciszfesztivál Ausztriában, de a Debreceni Virágkarnevál a története miatt is közel áll a szívünkhöz.

Az első virágfesztivált az 1900-as évek elején tartották Debrecenben, azzal a céllal, hogy a bevételből egy mentőkocsit vásároljanak, akkoriban ugyanis még nem működött mentőszolgálat a cívisvárosban. A debreceni virágkocsit sárga akáccal és kék búzavirággal díszítették, és összesen 23 díszes fogat vonult végig a Simonyi úton.

Az első hivatalos Debreceni Virágkarnevált 1966-ban rendezték meg, ekkor még hazai fellépők és középiskolás csoportok léptek fel a fesztiválon. Az évek alatt egyre nagyobb lett a híre a rendezvénynek, és a város 2016-ban ünnepelte az 50. évfordulóját a felvonulásnak.