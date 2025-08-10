augusztus 10., vasárnap

Virágkarnevál

1 órája

Debreceni Virágkarnevál 2025: minden, amit tudni érdemes az idei virágünnepről

Koncertek, kísérőrendezvények, több százezer virág és fergeteges hangulat. A Debreceni Virágkarnevál 2025-ben is számos látványos virágkocsival és koncerttel várja a közönséget.

Haon.hu

A Debreceni Virágkarnevál a mai napig a város legjelentősebb rendezvényének számít. Az élő vagy száraz virágokkal díszített virágkocsikat, egyedi kompozíciókat, hazai és külföldi fellépőket, zenekarokat és táncosokat felvonultató fesztivál az évtizedek során messzire vitte Debrecen hírnevét. A karnevált minden évben nemzeti ünnepünkre, az augusztus 20-ai államalapításra, valamint Szent István megkoronázására való megemlékezésre időzítik. 

Debreceni Virágkarnevál, felvonulás, debrecen
Hamarosan indul a Debreceni Virágkarnevál, számos kísérő rendezvény is elkezdődik
Fotó: Czinege Melinda / Forrás:  Napló-archív

A Debreceni Virágkarnevál útvonala a kezdetektől

Habár másfelé is vannak virágkarneválok a nagyvilágban, így a hollandiai Zunderti Virágfesztivál, a portugál Festa da Flor, a Nizzai Karnevál vagy épp a Nárciszfesztivál Ausztriában, de  a Debreceni Virágkarnevál a története miatt is közel áll a szívünkhöz. 

Az első virágfesztivált az 1900-as évek elején tartották Debrecenben, azzal a céllal, hogy a bevételből egy mentőkocsit vásároljanak, akkoriban ugyanis még nem működött mentőszolgálat a cívisvárosban. A debreceni virágkocsit sárga akáccal és kék búzavirággal díszítették, és összesen 23 díszes fogat vonult végig a Simonyi úton.

 Az első hivatalos Debreceni Virágkarnevált 1966-ban rendezték meg, ekkor még hazai fellépők és középiskolás csoportok léptek fel a fesztiválon. Az évek alatt egyre nagyobb lett a híre a rendezvénynek, és a város 2016-ban ünnepelte az 50. évfordulóját a felvonulásnak.

Mutatunk néhány virágkocsit a múltból, amik 30 éve végigsiklottak a debreceni Piac utcán

Fotók: Facebook / Debreceni Virágkarnevál

Mára az egyik legjelentősebb magyarországi rendezvényként tartják számon. Bár jelentősen átalakul a város közlekedése, a virágünnep idején jellemzően a debreceni turizmus is fellendül, a szálláshelyek telítetté válnak, a Piac utca zsúfolásig van emberekkel. Azok számára is van alternatíva, akik óvakodnak a tömegtől vagy nem tudnak ellátogatni a cívisvárosba, ugyanis a Debrecen Televízió és a Dehir Youtube-csatornája élőben közvetíti az eseményeket.

A parádé az oldtimerek felvonulásával indul, őket a „kivirágzott” biciklik követik, majd a fő attrakció, a virágkocsik és művészeti együttesek, zenészek és táncosok produkciói.

Milyen programok lesznek a Debreceni Virágkarneválon?

Évek óta hagyomány, hogy nemcsak az államalapítás ünnepén borul virágba a város, hanem a Debreceni Virágkarnevál programjai egy teljes héten át tartanak. A karneváli hét kísérő rendezvényei közé tartozik a Virágok éjszakája,  a Táncol a város!, a Beer by Lake vagy épp a Botanica és Billufest.

No és a gyermekek karneválja, a Galiba Gyermekfesztivál, amit idén új helyszínen rendeznek meg:

Minden évben óriási siker a Night Ride, a kerékpárosok esti felvonulása, újabban pedig éjszakai fényfestés is színesíti a választékot. 

Ha pedig nem volt elég a virágkocsikból, akkor a karneváli menet után megnézhetők a Nagyerdei Stadionnál, sőt, néhány még a Piac utcán a 20-át követő napokban, köztük minden évben a legszebbnek választott kocsi.

Lesz-e tűzijáték idén a Debreceni Virágkarneválon? 

A korábbi években az augusztus 20-ai tűzijátékkal zárult a virágkarnevál, legutóbb 2019-ben borult fényárba a debreceni égbolt, ezt követően a koronavírus-járvány és az orosz-ukrán konfliktus okozta gazdasági hatások miatt nem rendezték meg. A Haon nemrég utánajárt, idén lesz-e tűzijáték.

Már javában készülnek a karneválra

Megtudtuk azt is, hogy már augusztus elején készültek a kompózíciók, és ellátogattunk a műhelybe, ahol az alkotó, Pikó Sándor beszélt az alkotásokról:

A készülő kocsikat már előre meglesheted képeinken, videónkon:

Készülődés a virágkarneválra

Fotók: Czinege Melinda

Továbbá, javában gyakorolnak a táncosok, akik majd fellépnek a karneváli menetben, köztük a Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület, melynek 9 éves tagja, Takács Szofi legutóbbi versenyén éppen történelmet írt:

Újdonság is lesz a 2025-ös virágkarneválon

Az idei virágkarnevál újdonsága, hogy közösségi virágkocsi készül, amit valamennyi érdeklődő debreceni díszíthet majd:

A különleges alkotáshoz előzetesen virágot osztottak, ami aztán majd felkerül a kocsira:

Közösségi virágkocsi készül a karneválra

Fotók: Czinege Melinda

Az viszont nem újdonság, hogy a karneváli hét estéin népszerű fellépők szórakoztatják ingyenes koncerteken a közönséget. 2025-ben többek közt Rúzsa Magdi és a Halott Pénz koncertezik: 

A Debreceni Virágkarnevál 2025. évi programsora már összeállt, a rendezvény hivatalos honlapján részletesen látható.

