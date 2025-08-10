Fergeteges falunapot tartottak Nyírmártonfalván

Nyírmártonfalvát és minden választókerületi települést olyan vezetők irányítottak a mögöttünk hagyott három évtizedben, akik a közösségükért dolgoztak. Megtisztelő volt eddig is együttműködni és a következő harminc évben is így tervezem, mert aki egyszer erre a pályára lép és folyamatosan megkapja a választók bizalmát támogatását, annak felelőssége van. Amit együtt elértünk és ami távolabbról mindig jobban látszik, az mindannyiunk közös munkája és teljesítménye, ezért soha ne engedjék meg, hogy ezt bárki becsmérelje