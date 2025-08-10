augusztus 10., vasárnap

Helyi közélet

3 órája

Fergeteges falunapot tartottak Nyírmártonfalván

A fiatal tehetségeket is díjazták. A falunapon Tasó László, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette.

Haon.hu

– A falunapra Nyírmártonfalva polgármesterének meghívására örömmel érkeztem immáron 1995 óta csaknem minden alkalommal, mert mindig jó találkozni a helyiekkel és a szomszédokkal – írja közösségi oldalán Tasó László, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, a nagy meleg ellenére is sokan voltak már a kora délutáni programokon, ahol a közösség jó hírét erősítő fiatal tehetségeket is jutalmazta a község polgármestere, Kövér Mihály. 

Falunapot tartottak Nyírmártonfalván
Forrás: Facebook / Tasó László

Nyírmártonfalvát és minden választókerületi települést olyan vezetők irányítottak a mögöttünk hagyott három évtizedben, akik a közösségükért dolgoztak. Megtisztelő volt eddig is együttműködni és a következő harminc évben is így tervezem, mert aki egyszer erre a pályára lép és folyamatosan megkapja a választók bizalmát támogatását, annak felelőssége van. Amit együtt elértünk és ami távolabbról mindig jobban látszik, az mindannyiunk közös munkája és teljesítménye, ezért soha ne engedjék meg, hogy ezt bárki becsmérelje

- mondta köszöntőjében Tasó László.

 

 

