3 órája
Fergeteges falunapot tartottak Nyírmártonfalván
A fiatal tehetségeket is díjazták. A falunapon Tasó László, a térség országgyűlési képviselője is tiszteletét tette.
– A falunapra Nyírmártonfalva polgármesterének meghívására örömmel érkeztem immáron 1995 óta csaknem minden alkalommal, mert mindig jó találkozni a helyiekkel és a szomszédokkal – írja közösségi oldalán Tasó László, a térség országgyűlési képviselője. Kiemelte, a nagy meleg ellenére is sokan voltak már a kora délutáni programokon, ahol a közösség jó hírét erősítő fiatal tehetségeket is jutalmazta a község polgármestere, Kövér Mihály.
Nyírmártonfalvát és minden választókerületi települést olyan vezetők irányítottak a mögöttünk hagyott három évtizedben, akik a közösségükért dolgoztak. Megtisztelő volt eddig is együttműködni és a következő harminc évben is így tervezem, mert aki egyszer erre a pályára lép és folyamatosan megkapja a választók bizalmát támogatását, annak felelőssége van. Amit együtt elértünk és ami távolabbról mindig jobban látszik, az mindannyiunk közös munkája és teljesítménye, ezért soha ne engedjék meg, hogy ezt bárki becsmérelje
- mondta köszöntőjében Tasó László.
