Lerántotta a leplet Oláh Orsi, ezért szerepelt a Házasság első látásra című műsorban

Csalódnia kell a nézőknek. Oláh Orsi elmondta, miért vágott bele tavaly a Házasság első látásra című párkapcsolati reality-be

Haon.hu

Oláh Orsi, a 30 éves műkörmös úgy döntött, kitálal egy kicsit a TV2 sikerműsoráról, amiben 3 pszichológus dönti el, ki kivel köt házasságot első látásra, hogy aztán együtt próbálják meg megtalálni a helyes irányt a párkapcsolati útvesztőkben. Mint ismert Orsi egy sármos tűzoltó, Széplaki Zoltán felesége lett, ám hiába a szakértelem, a románc gyakorlatilag már az első perctől kezdve halálra volt ítélve. A pszichológusok minden igyekezete ellenére válás lett Orsi és Zoli házasságából.

Oláh Orsi kitálalt
Forrás: Instagram

Mint azt a Bors írja, Orsit azóta is rengetegen faggatják arról, hogy miért vállalta el ezt a műsort, ami közben kapott hideget és meleget is a nézőktől, sőt, még az egyik pszichológussal, Gaál Viktorral is összeboronálták az élénk fantáziájúak. Talán ezért döntött úgy a második évad szereplője, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet önt a pohárba, és kitálal arról, mennyire voltak romantikus elképzelései, amikor jelentkezett a reality-be.

Csak munka volt számomra. Ha szerelemre is leltem volna, nem állok a saját boldogságom útjába. De mivel tudtam 10 perc után, hogy ez off, így aztán hamar meló lett. Ha nem érte volna meg, akkor valószínűleg nem vállalom. Ennyi! Esélyt adtam, de nem minden áron. Kicsit sétáljatok már a Földön is

– magyarázta.

A teljes cikk a Bors oldalán olvasható. 

