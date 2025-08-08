Tűzoltók vonultak a szoboszlói szállodához, közel 50 ember hagyta el az épületet – fotókkal, videóval!

Egy hajdúszoboszlói hotelhez riasztották péntek este a tűzoltókat – tudta meg a Haon. Információink szerint valaki füstszagot érzett, ezért értesítették a hatóságokat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

Fotó: Tóth Imre

Megkeresésünkre Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője tudatta, a kiérkező egységek átvizsgálták az épületet és megkeresték a füstszag forrását. Úgy találták, hogy az épület egyik liftjének vonószerkezetében történt meghibásodás, annak fékező rendszere miatt lehetett érezni a füstöt. Mivel tűz nem pattant ki, így beavatkozásra sem volt szükség.

Azt is megtudtuk, 45 ember hagyta el az épületet.

Videó az esetről:

