Tűzoltók vonultak a szoboszlói szállodához, közel 50 ember hagyta el az épületet – fotókkal, videóval!
Péntek este szólaltak meg a szirénák. Egy hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a város tűzoltóit, mert füstszagot jelentettek.
Magasból mentő is vonult, hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a tűzoltókat!
Fotó: Tóth Imre
Egy hajdúszoboszlói hotelhez riasztották péntek este a tűzoltókat – tudta meg a Haon. Információink szerint valaki füstszagot érzett, ezért értesítették a hatóságokat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre.
Megkeresésünkre Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője tudatta, a kiérkező egységek átvizsgálták az épületet és megkeresték a füstszag forrását. Úgy találták, hogy az épület egyik liftjének vonószerkezetében történt meghibásodás, annak fékező rendszere miatt lehetett érezni a füstöt. Mivel tűz nem pattant ki, így beavatkozásra sem volt szükség.
Azt is megtudtuk, 45 ember hagyta el az épületet.
Videó az esetről:
