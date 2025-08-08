augusztus 8., péntek

László névnap

22°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sziréna

2 órája

Tűzoltók vonultak a szoboszlói szállodához, közel 50 ember hagyta el az épületet – fotókkal, videóval!

Címkék#Riasztás#tűzoltók#tűz#baleset#Hajdúszoboszló

Péntek este szólaltak meg a szirénák. Egy hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a város tűzoltóit, mert füstszagot jelentettek.

Haon.hu
Tűzoltók vonultak a szoboszlói szállodához, közel 50 ember hagyta el az épületet – fotókkal, videóval!

Magasból mentő is vonult, hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a tűzoltókat!

Fotó: Tóth Imre

Egy hajdúszoboszlói hotelhez riasztották péntek este a tűzoltókat – tudta meg a Haon. Információink szerint valaki füstszagot érzett, ezért értesítették a hatóságokat, akik nagy erőkkel vonultak a helyszínre. 

Magasból mentő is vonult, hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a tűzoltókat!
Magasból mentő is vonult, hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a tűzoltókat!
Fotó: Tóth Imre

Megkeresésünkre Papp-Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivője tudatta, a kiérkező egységek átvizsgálták az épületet és megkeresték a füstszag forrását. Úgy találták, hogy az épület egyik liftjének vonószerkezetében történt meghibásodás, annak fékező rendszere miatt lehetett érezni a füstöt. Mivel tűz nem pattant ki, így beavatkozásra sem volt szükség.

Azt is megtudtuk, 45 ember hagyta el az épületet. 

Hajdúszoboszló Hőforrás szálló szálloda tűz
Magasból mentő is vonult, hajdúszoboszlói hotelhez riasztották a tűzoltókat!
Fotó: Tóth Imre

Videó az esetről:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu