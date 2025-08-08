2 órája
Rendkívüli: nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!
Váratlan hiba történt péntek délután, a magyarorszag.hu mellett az EgészségAblak is hibát jelez. Az EESZT leállása miatt a gyógyszereiket sem tudják kiváltani az emberek.
Leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani – hívta fel rá a figyelmet az origo.hu péntek délután. Mint írták, a problémán már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja, amely megerősíti: a szolgáltatás jelenleg nem elérhető.
EESZT leállás: nemcsak a receptkiváltás szünetel, más szolgáltatások is csütörtököt mondtak
A portolio.hu témában íródott cikkében arra is felhívta a figyelmet, nem csak a recepteket érinti a leállás, a magyarorszag.hu időpontfoglaló rendszer és a Digitális Állampolgárság mobilalkalmazás is hibát jelez. Azt írták, az EgészségAblak alkalmazást is hibát jelez, a bejelentkezés után nem történik meg az adatok betöltése.
