Rendkívüli: nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!

Leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani – hívta fel rá a figyelmet az origo.hu péntek délután. Mint írták, a problémán már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja, amely megerősíti: a szolgáltatás jelenleg nem elérhető.

Rendkívüli: leállt az EESZT, nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!

Forrás: origo.hu

EESZT leállás: nemcsak a receptkiváltás szünetel, más szolgáltatások is csütörtököt mondtak

A portolio.hu témában íródott cikkében arra is felhívta a figyelmet, nem csak a recepteket érinti a leállás, a magyarorszag.hu időpontfoglaló rendszer és a Digitális Állampolgárság mobilalkalmazás is hibát jelez. Azt írták, az EgészségAblak alkalmazást is hibát jelez, a bejelentkezés után nem történik meg az adatok betöltése.

Forrás: Illusztráció / MW-archív

