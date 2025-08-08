augusztus 8., péntek

László névnap

27°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez durva!

2 órája

Rendkívüli: nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!

Címkék#EESZT#debrecen#Rendszerhiba#Hajdú-Bihar megye#leállás

Váratlan hiba történt péntek délután, a magyarorszag.hu mellett az EgészségAblak is hibát jelez. Az EESZT leállása miatt a gyógyszereiket sem tudják kiváltani az emberek.

Haon.hu

Leállt az EESZT, ezért ideiglenesen a felhőbe küldött recepteket sem lehet kiváltani – hívta fel rá a figyelmet az origo.hu péntek délután. Mint írták, a problémán már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja, amely megerősíti: a szolgáltatás jelenleg nem elérhető.

Rendkívüli: leállt az EESZT, nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!
Rendkívüli: leállt az EESZT, nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!
Forrás: origo.hu

EESZT leállás: nemcsak a receptkiváltás szünetel, más szolgáltatások is csütörtököt mondtak

A portolio.hu témában íródott cikkében arra is felhívta a figyelmet, nem csak a recepteket érinti a leállás, a magyarorszag.hu időpontfoglaló rendszer és a Digitális Állampolgárság mobilalkalmazás is hibát jelez. Azt írták, az EgészségAblak alkalmazást is hibát jelez, a bejelentkezés után nem történik meg az adatok betöltése.

20210517_Budapest_ESZT_Regisztracio_KM_RP_06
Rendkívüli: leállt az EESZT, nem lehet gyógyszereket kiváltani Hajdú-Biharban sem, itt vannak a részletek!
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu